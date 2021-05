“Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia”

Al anunciar un nuevo confinamiento estricto por nueve días, el presidente calificó la situación sanitaria como “gravísima” y pidió “no naturalizar tanta tragedia”.

(Foto: Télam)

Al anunciar un nuevo confinamiento estricto por nueve días, el presidente Alberto Fernández calificó la situación sanitaria argentina como “gravísima” y pidió “no naturalizar tanta tragedia”. “Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia”, advirtió.

En el marco de la cadena nacional que el presidente realizó este jueves por la noche, y en la que anunció un confinamiento estricto por nueve días en medio de la segunda ola de coronavirus, Fernández trazó un panorama de la situación que atraviesa el país y aunque destacó los avances del plan de vacunación, también admitió lo crítico del contexto sanitario que se vive.

“Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos. Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Debemos asumir la gravedad de este instante, no es momento de especulaciones”, fueron algunas de sus primeras definiciones este jueves por la noche.

En ese sentido, y tras considerar que “debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad”, Fernández pidió no aceptar “que se niegue esta realidad”. “Cada contagio debe movernos, cada muerte debe conmovernos. Nadie puede salvarse solo y hoy como nunca antes necesitamos cuidarnos solidariamente para evitar todas las pérdidas que podamos”, enfatizó.

Al respecto, el presidente entendió que el primero que debe cuidar la salud de todos y de todas es el Estado, quien “jamás puede hacerse el distraído frente a una pandemia”. “Si eso ocurriera sería imperdonable”, reflexionó y dijo tener “el deber de cuidar la salud de cada argentino y argentina porque la ley me lo impone”.

“Pero no puedo negar -continuó el presidente- que siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes, porque ustedes me confiaron el gobierno”. En ese sentido, y respecto a las últimas medidas, advirtió que se tomaron decisiones a tiempo, con “impacto positivo en las primeras semanas”. Sin embargo, “hace varios días los casos comenzaron a aumentar en diferentes sectores del país”. “Hubo decisiones que no compartimos, algunas judicialmente avaladas, que debilitaron la medidas”, sentenció.

Así, entendió que “un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave, porque lo que sucede en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que se expande sobre todo el territorio“, subrayó.

Y en esa misma línea, el presidente cuestionó que en algunos lugares no se hayan cumplido las medidas, que en otros se hayan implementado de forma tardía y que en otros tantos “los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron”. “Hay ciudades y provincias que tienen hoy el sistema de salud al límite”, se sinceró.

Asimismo, y respecto al cumplimiento de las medidas dispuestas para prevenir la propagación del coronavirus, Alberto Fernández aseguró que “la gran mayoría de la sociedad cumple las medidas, pero cuando no hay fiscalización una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y todas”.

Así, entendió que “si se cumplen y se implementan (las medidas) los contagios van a ceder y podremos recuperar rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos“. “Si la sociedad se empodera y se cuida podemos alcanzar este logro colectivo: no hay lugar para especulaciones y no hay tiempo para dudar”, sumó, al tiempo que consideró: “El problema hoy es gravísimo en Argentina; estamos en un récord de contagios y fallecimientos“.

Por último, y tras pedir el acompañamiento de la población en relación a las nuevas medidas, el presidente destacó los alcances del plan de vacunación y dijo que se fortalecerá el proceso. “En las próximas semanas las jurisdicciones tendrán la mayor cantidad de dosis disponibles desde que comenzó el operativo”, adelantó, antes de completar: “En este momento crítico trabajamos más unidos y unidas que nunca”.