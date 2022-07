Alberto Fernández inaugurará en Chapadmalal obras en uno de los hoteles

El acto se realizará la semana que viene, según anticipó el propio presidente.

(Foto: archivo / Qué digital)

El presidente Alberto Fernández tiene programado llegar el próximo jueves a Mar del Plata para anunciar la apertura de un nuevo hotel del Complejo de Chapadmalal que se encontraba en obra como parte del plan de restauración integral iniciado en 2020 y después de una temporada de verano como la pasada en la que el complejo presentó una fuerte demanda de turismo social y sus cupos completos.

La llegada de Alberto Fernández a Chapadmalal fue anunciada por el propio presidente este viernes en un acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada en el que junto a 16 gobernadores se firmaron cartas de intención para el comienzo de obras de infraestructura científica y tecnológica y en el que además se refirió a la fuerte crisis que atraviesa el país, defendió su gestión y y dijo que no le van a “torcer el brazo” en la continuidad de la corrida cambiaria que ya lleva varias semanas.

“La semana que viene espero volar a Chapadmalal para inaugurar uno más de esos maravillosos edificios que Perón construyó para que la gente de todo el país pueda disfrutar de las vacaciones en el mar”, sostuvo Fernández sobre su programada visita a Mar del Plata y referenció que los hoteles “quedaron destruidos” tras años de desinversión y que ahora “se están levantando”.

De acuerdo a lo anticipado, es para el próximo jueves cuando el presidente Alberto Fernández tiene previsto llegar hasta el Complejo de Chapadmalal junto a distintos funcionarios de su gobierno.

Durante el acto de este viernes el presidente habló de la fuerte crisis que atraviesa el país con la disparada de los valores de los distintos tipo de dólar y una inflación sin control. “Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes”, le dijo a gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos.

Y además afirmó que el gobierno nacional tiene “el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad”, y agregó: “A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos”.



LOS HOTELES DE CHAPADMALAL

La Unidad Turística de Chapadmalal se construyó durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y a su vez fue impulsada por la Fundación Eva Perón. Cuenta con nueve hoteles y edificios complementarios ubicados a metros del mar. Durante el verano pasado estuvieron en funcionamiento tres hoteles (1, 2 y 5) con un promedio de 1.200 plazas diarias ocupadas. Y se esperaba que en los meses siguientes pudieran empezar a funcionar otros dos, el 6 y el 9, donde continuaban las tareas al igual que en el 7.

Por su parte, actualmente está en marcha el acondicionamiento del 4 y para el 3, el famoso “hotel de los niños” que fue utilizado por última vez en 1995 para los Juegos Panamericanos, se proyectaba el cierre de un acuerdo para la obtención de un crédito de 15 millones de dólares.

El plan de obras del Ministerio de Turismo comenzó en 2020, con distintos trabajos de mantenimiento que se centraron en el reacondicionamiento de los hoteles que estaban abiertos: 1, 2 y 4 -para el turismo social- y el 5, que había sido utilizado por Gendarmería durante el macrismo y que buscó instalar de manera permanente en los hoteles 7 y 8 una escuela de formación de gendarmes luego descartada.