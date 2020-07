El presidente inauguró el hospital modular: “Queremos que Mar del Plata no viva problemas”

Alberto Fernández pidió que “los marplatenses no se enojen” por la falta de apertura de algunas actividades. “Estamos muy lejos de haber pasado la pandemia”, advirtió.

(Foto: prensa Presidencia)

Con el presidente Alberto Fernández mediante el sistema de videoconferencia y con la presencia de autoridades provinciales y locales en el lugar, este martes se realizó la inauguración formal del hospital modular de Mar del Plata, que ya desde el sábado comenzó a recibir a los primeros pacientes. “Mar del Plata hoy no está viviendo problemas, pero queremos que no los viva”, expresó el presidente y pidió que “los marplatenses no se enojen” ante la falta de apertura de algunas actividades. Así, afirmó que “estamos muy lejos de haber pasado la pandemia”.

El acto central, encabezado por Fernández a través de una videoconferencia, se centró en la apertura del Hospital General de Agudos de La Matanza, aunque también sirvió para dejar inaugurados los hospitales modulares de emergencias ubicados en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe.

Al hacer uso de la palabra, Alberto Fernández se refirió a la situación de Mar del Plata y en contacto con el intendente Guillermo Montenegro -quien previamente había referenciado ser “muy insistente” ante el propio presidente y las autoridades provinciales en torno a la reapertura de actividades- planteó conocerlo hace muchos años ya que Montenegro fue su alumno cuando iniciaba su carrera docente en a Universidad de Buenos Aires.

“Debo confesar que es muy persistente en sus pedidos”, dijo, en la misma sintonía que lo planteado previamente por el intendente. “Reclama que Mar del Plata, que gracias a dios no tiene los casos que tienen otros lugares del país, necesita más aperturas”, expuso el presidente y dijo entender ese planteo, pero advirtió que debe realizarse “con mucha seriedad”.

“Es cierto que Mar del Plata gracias a dios no está viviendo problemas, pero también queremos que no los viva, porque estamos muy lejos de haber pasado el problema de la pandemia, Estamos muy lejos, estamos en un momento en que nos estamos acercando a ese pico, y ese pico no exige que inauguremos todos estos hospitales y también nos exige ser muy prudentes porque el virus está circulando”, afirmó.

En ese marco, Fernández dijo que por eso el gobierno “es tan reticente a esta lógica de la apertura al ver cómo crecen los contagio, cómo se van ocupando camas, cómo va creciendo la terapia intensiva y cuántos quedan en el camino”.

“Por eso somos tan prudentes, así que lo que yo les pido a los marplatenses es que no se enojen con Guillermo”, planteó para luego al afirmar que el gobierno nacional “está mirando toda la película, no fotografías aisladas”. Y así pidió “tomar conciencia del problema que vivimos” y alertó: “Algunos se relajan y piensa que eso ha pasado”.

Previamente, el intendente Montenegro valoró el “trabajo en conjunto nacional, provincial y municipal”: “Demostramos que esto se puede hacer en un momento de pandemia que es muy complejo”.

También planteó que el proyecto del hospital modular debe dejar la “enseñanza de seguir trabajando mucho más allá de las diferencias”. “La única forma de seguir para de adelante es empujando y todos juntos”, afirmó.

De acto también participaron el ministro de Obras Pública, Gabriel Katopodis y los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Córdoba, Juan Schiaretti y de Santa Fe, Omar Perotti. En Mar de Plata, además de Montenegro, estuvieron el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el viceministro de Salud, Nicolas Kreplak.

Luego de que hace dos semanas el Ministerio de Salud bonaerense anunciara que el hospital modular de Mar del Plata ya estaba prácticamente en condiciones de empezar a funcionar, finalmente el sábado comenzó el trasladado de pacientes desde el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para permanecer internados allí.

Según informaron fuentes del nosocomio, hasta este lunes a la mañana eran once los pacientes que se encontraban en internación en el hospital modular, tres de ellos con asistencia mecánica respiratoria y tres que aún son casos sospechosos de coronavirus.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense explicaron que cada hospital modular cuenta con la capacidad de internación de 24 pacientes críticos y 52 generales y que están equipados con monitores multiparamétricos, ecógrafos portátiles, electrocardiógrafos y equipos de rayos X, entre otros insumos y equipamientos, lo que permite brindar la mejor atención a las personas afectadas por covid-19.