Amenazas a Roberto Páez e interna gremial: “Esto merece que la Justicia actúe”

(Foto: Prensa AMS)

Luego de haber recibido amenazas en su casa durante el fin de semana en el marco de una interna entre gremios de trabajadores de casinos, el concejal y dirigente sindical Roberto Chucho Páez encabezó una conferencia en la que afirmó que los hechos “merecen que la Justicia actúe” y que confía en que se pueda esclarecer “rápidamente” porque conoce a los “autores ideológicos”.

Este sábado, cuando el concejal del Frente de Todos y secretario general de la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) salía de su casa, fue interceptado por tres personas que, según denunció, lo acusaron de “poner trabas” para que el Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah) pueda obtener su personería gremial.

Tras los hechos, radicó la denuncia en la comisaría cuarta, hizo público lo sucedido y este lunes realizó una conferencia de prensa acompañado por Marcos Labrador, el dirigente del otro sindicato, la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, además de otros referentes sindicales.

“Yo les dije que sinceramente no creía tener tanto poder como para poder trabar estas cuestiones que se dirimen en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no entre trabajadores “, expresó el edil en el inicio de la conferencia y agradeció en relación al repudio generalizado desde distintos sectores a lo sucedido: “Son situaciones muy lamentables, y queremos agradecer las expresiones y muestras de solidaridad que recibimos “.

En referencia a los tres hombres que lo interceptaron mientras salía de su casa con su hija menor de edad, señaló que los vio irse caminando pero que sospecha que se movilizaban en un auto. Frente a ello, indicó que el secretario de Seguridad del Municipio, Martín Ferlauto, se puso a disposición y le envió algunas filmaciones de cámaras de la zona.

Sin embargo, lamentó: “Había tres cámaras en el lugar y justo en ese lugar no enfocaban. Esto también es algo que nos llama mucho la atención. Pedí por favor que requiriera las cámaras de los vecinos, las privadas, porque a través de eso se puede llegar. Hay algunas imágenes pero están muy difusas. Hablan de la instalación de tantas cámaras y cuando se las requiere, no funcionan“, sumó, con críticas.

“Esto merece que la Justicia actúe. Sabemos quiénes son los autores ideológicos, lo que no sabemos es quiénes son los tres sujetos que me fueron a apretar, literalmente a mi domicilio”. Asimismo, consideró que también fue víctima de una “inteligencia” previa por cómo actuaron al momento de amenazarlo. “Creo que esto se puede esclarecer rápidamente. No encuentro motivos para que no sea así. Se lo he manifestado al secretario de Seguridad”, añadió.