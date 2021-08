“Aperturas responsables”: las actividades y aforos que habilita el gobierno nacional

El gobierno detalló el alcance del nuevo decreto con la primera etapa de aperturas. Resta conocerse cómo implementará estas medidas el gobierno provincial.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el inicio de un “plan de aperturas responsables” teniendo en cuenta el positivo impacto de la campaña de vacunación contra el coronavirus y luego de conocerse que se implementarán nuevos parámetros epidemiológicos basados en la ocupación del sistema de salud y ya no en la incidencia de nuevos casos, el gobierno nacional difundió la ampliación del listado de actividades y aforos que se habilitan a partir de este sábado con la vigencia del nuevo decreto. Todavía resta conocerse cómo implementará estas nuevas medidas el gobierno provincial y, en ese sentido, si seguirá o no vigente el sistema de fases.

Tal como había anticipado la ministra de Salud, Carla Vizzotti, desde este sábado dejará de implementarse el “semáforo epidemiológico” (de niveles de alarma y riesgo alto, medio y bajo) para disponer medidas de cuidado y restricción y sólo estará vigente el estado de “alarma epidemiológica” para aquellos distritos de más de 300.000 habitantes en los que a partir de ahora se presente un aumento del 20% de pacientes internados en terapia intensiva por covid-19 en los últimos siete días con respecto de los siete días anteriores o bien aquellos que presenten una ocupación de camas totales de terapia intensiva del 80%.

Desde el gobierno informaron que como medida general con el nuevo decreto continúan en vigencia las disposiciones de cuidado individual como la distancia mínima de 2 metros entre personas, el uso de tapabocas, la ventilación de los ambientes en forma adecuada y constante, y la higiene frecuente de las manos.

En ese sentido, detallaron cuáles son las actividades permitidas en todo el territorio nacional: en espacios cerrados se incluyen la práctica de deportes, eventos sociales, culturales, recreativos y religiosos; y las actividades realizadas en cines, teatros, clubes, locales gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo del 70%.

También aparecen habilitadas las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas si se realizan en espacios interiores, y de hasta 20 personas si se realizan al aire libre. Y se suma la asistencia a centros de día y clubes de adultos mayores con un aforo del 70% cuyos asistentes cuenten con el esquema completo de vacunación contra el covid-19 , y hayan transcurrido 14 días desde entonces.

Para espacios abiertos el decreto nacional habilita la realización de excursiones y actividades turísticas de acuerdo a los protocolos y normativa vigente, actividades que se deberán efectuar exclusivamente en transportes que permitan mantener ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada. Y también se permiten las reuniones y actividades en espacios públicos de hasta 100 personas.

De todas maneras, desde el gobierno nacional aclararon que “la autoridad jurisdiccional podrá disminuir el aforo establecido según los parámetros epidemiológicos y sanitarios”.

En cuanto a los viajes grupales se anunció que las jurisdicciones, al igual que como ocurría desde hace unas pocas semanas, podrán autorizar la realización de viajes en grupos de hasta 10 personas para actividades recreativas, sociales y comerciales, en tanto tengan como origen y destino aglomerados que no sean considerados en situación de alarma epidemiológica; se realicen en base a los protocolos; no incluyan pasajeros que hayan estado en el exterior durante los últimos 14 días o sean convivientes de quien revista tal condición; no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de covid-19 durante los 14 días previos al viaje ni hayan tenido un diagnóstico positivo de covid-19 en el mismo período.

El gobierno ratificó también que en esta etapa las clases y actividades educativas no escolares presenciales se mantendrán en todo el país.

En cuanto a las prohibiciones en todo el país se mantienen en esta etapa:

Eventos masivos, entendidos como todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual, cuyo objeto sea artístico, musical, festivo o deportivo, capaz de producir una concentración mayor a 1.000 asistentes.

entendidos como todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual, cuyo objeto sea artístico, musical, festivo o deportivo, capaz de producir una concentración mayor a 1.000 asistentes. Reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas si se realizan en espacios interiores y de hasta 20 personas si se realizan al aire de libre.

Viajes grupales de egresados jubilados y jubiladas y grupales de estudiantes o similares.

Actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 100 personas.

Actividades en discotecas, salones de fiestas, bailes, o actividades similares.

Por su parte, el gobierno previó las restricciones que se impondrán en caso de que algún distrito pase a estar en estado de “alarma epidemiológica”, medidas que se extenderán por nueve días consecutivos:

Suspensión de la circulación nocturna de las personas, entre las 20 y hasta las 6 del día siguiente.

Suspensión de eventos masivos (artísticos, musicales, festivos o deportivos).

Realización de actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios en lugares cerrados con 50% de aforo.

Realización de actividades recreativas, culturales, religiosas y deportivas con 30% de aforo.

El gobierno nacional también aclaró que los gobernadores “en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, podrán disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales en los lugares bajo su jurisdicción”.

Conocidos estos anuncios, y mientras se aguarda su publicación en el Boletín Oficial, en los próximos días se espera conocer cómo será la implementación que realizará el gobierno provincial y, de esa manera, si seguirá o no en vigencia el sistema de fases que hasta ahora mantenía a Mar del Plata en fase 3.

LAS TRES ETAPAS DE APERTURA

Durante una conferencia de prensa brindada este viernes, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, detalló cuáles son las tres etapas que implica el nuevo “plan de aperturas responsables”, que no tienen fechas definidas sino que las medidas se irán implementando de acuerdo a la situación sanitaria.

La primera etapa se llama de “protección en progreso” y es la que estará vigente a partir de este sábado con las características detalladas previamente.

La segunda etapa se denomina “aumento de actividades cuidadas” e implicará aumentar aún más aforos en lugares cerrados, no establecer límites para reuniones al aire libre, avanzar con la autorización de eventos masivos, primero al 30% de aforo y luego al 60%, que se permitan los viajes grupales para adultos mayores que tengan las dos dosis de vacunas y habilitar gradualmente el turismo regional.

La tercera etapa que lleva la denominación de “recuperación total de actividades” consistirá en avanzar hacia actividades sin aforo, eventos masivos, reactivación total del turismo, apertura de fronteras y la no obligatoriedad de uso de barbijo.