Aplicación para sacar turnos en los CAPS: quejas, reclamos y pedido de explicaciones

(Foto: prensa MGP)

A un mes de la puesta en marcha de la aplicación móvil (“Salud MGP”) para poder reservar por esa vía diversos turnos programados en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Concejo Deliberante se hizo eco de quejas y reclamos que empezaron a advertirse ante la imposibilidad de acceder a turnos, tal como ocurría previo al funcionamiento del sistema virtual por la insuficiente respuesta a la demanda. Y en la comisión de Salud avanzó un pedido de informes hacia la Secretaría de Salud municipal.

El anuncio del inicio del funcionamiento de la aplicación se produjo en medio de los crecientes reclamos por la insuficiente atención brindada a la demanda que existen en los CAPS de los distintos barrios de Mar del Plata, y a un mes desde la comisión de Salud mostraron su preocupación por la situación.

Es que la concejala del Frente de Todos Mariana Cuesta planteó que hasta el momento se hicieron 10 mil descargas de la aplicación, lo cual consideró como un “número demasiado bajo” en relación a la demanda del sistema de salud municipal y al presentarse, en muchos casos, como “la única forma de tramitar turnos”. Y además sumó que existencia de una muy baja calificación y numerosos comentarios negativos respecto a la respuesta.

Tras exponer diversos reclamos en torno a la imposibilidad de acceder un turno, tal como pasaba previamente en los propios CAPS, la concejala relató que minutos antes había intentado ingresar y que se había encontrado con un mensaje repetido: que en ese momento no se podía realizar la tramitación de un turno.

A ese planteo se sumó el concejal Nicolás Lauría, quien apuntó: “Podemos poner miles de aplicaciones, pero si el sistema está colapsado y no hay turnos no va a servir“. Y reiteró: “La aplicación no funciona porque no hay turnos”.