ARA San Juan: para la titular de la AFI, el espionaje a los familiares fue “perverso”

Cristina Caamaño brindó más detalles del espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri. Agregó que había seguimiento en redes sociales y se informaba a los funcionarios qué les iban a exigir en las reuniones.

(Foto: archivo / Qué digital)

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, amplió detalles de la denuncia presentada ante la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata en la que se acusó al gobierno de Mauricio Macri de utilizar fondos del área para espiar ilegalmente a familiares de las víctimas de los hundimientos del submarino ARA San Juan y el buque pesquero Rigel. Calificó que los operativos de la Agencia fueron “perversos” y que le sirvieron a los funcionarios para anticiparse a las exigencias que recibirían en las reuniones.

Desde Casa Rosada y acompañada por el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, la interventora de la AFI encabezó una conferencia de prensa en la que expresó su solidaridad con las víctimas del espionaje ilegal, a quienes sostuvo que se los expuso a una “doble victimización”.

Tal como lo señaló en la denuncia, Caamaño destacó la “ilegalidad” de los seguimientos que se llevaron adelante “por fuera de cualquier manda judicial y en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional”: “Estamos hablando de un grupo de familiares que estaban tratando de buscar a los submarinistas que quedaron atrapados. Resulta perverso este espionaje”, remarcó.

En cuanto al hallazgo de los documentos en discos externos, aclaró que “no fue una denuncia buscada” y que, en cambio, se encontraron con los archivos en la búsqueda de datos solicitados por un juez en el marco de otra causa.

Si bien más temprano a través de un comunicado oficial se había señalado que los familiares habían sido seguidos al menos entre enero y junio de 2018 y fotografiados en manifestaciones frente a la Base Naval de Mar del Plata, en el Concejo Deliberante y en el monumento a San Martín, también sumó que se los seguía a través de sus redes sociales y se elevaban los respectivos partes a funcionarios.

En esos partes, Caamaño corroboró que la sospechas previas de los familiares de que eran espiados tenían su correlato: a partir del trabajo de inteligencia, en los partes informativos del área se detallaba con nombres y apellidos de los familiares y de manera pormenorizada, cada una de las exigencias y preguntas que les iban a realizar a los funcionarios, lo que les permitiría anticiparse a las posibles respuestas.

En el marco de lo que calificó como un proceso de “normalización institucional” del área derivado de la intervención que ordenó el presidente Alberto Fernández, sumó: “Dentro de lo que creemos totalmente ilegal es que los fondos reservados de la AFI se hayan utilizado para espiar a toda aquella persona que al gobierno anterior le generaba cierta inquietud”.

Por el momento descartada por el propio Rossi algún tipo de responsabilidad de su antecesor, Oscar Aguad, la presentación judicial solicita la citación a indagatoria del por entonces jefe de la Delegación Mar del Plata; del ex director de Reunión Interior; de la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; del ex director general del organismo, Gustavo Arribas, y del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.

La conferencia se dio luego de que por la mañana trascendiera una denuncia de la AFI en la que se dieron a conocer presuntas acciones de espionaje ilegal realizadas por el área dirigida por Gustavo Arribas durante la presidencia de Mauricio Macri contra los familiares de víctimas de hundimientos del submarino ARA San Juan, pero también del buque pesquero Rigel.