ARBA lanzó su operativo de verano y busca “retomar el perfil de fiscalización”

El director de la agencia, Cristian Girard, remarcó en su paso por la ciudad que “reducir la evasión fiscal tiene que ver con tratar de reducir la precarización laboral”.

(Fotos: Qué digital)

La Agencia de Recaudación de la Provincia Buenos Aires (ARBA) lanzó este martes el operativo “Verano” en Mar del Plata, y en este marco estuvo presente en la zona comercial de Güemes y Rawson su director, Cristian Girard, quien compartió lineamientos de la gestión que se inicia. Así, adelantó que buscan “retomar el perfil de fiscalización” y consideró: “El compromiso con reducir la evasión fiscal tiene que ver con tratar de reducir la precarización laboral”.

El operativo de verano desplegado por ARBA se traslada por toda la costa bonaerense con once puntos estratégicos, desde Necochea hasta Pinamar y los trabajos de fiscalización están a cargo en esta temporada de 400 agentes para realizar controles.

“Es resultado de un trabajo de investigación fiscal donde seleccionamos los casos y a partir de esa selección desplegamos agentes en el territorio con el objetivo de visibilizar a la agencia, de retomar un poco el perfil de fiscalización de ARBA que en lo últimos años -desde nuestro punto de vista- estuvo un poco desbalanceado a favor de los servicios exclusivamente y fue dejada de lado un poco la fiscalización, que para nosotros es importante”, explicó Girard.

En esta línea, el funcionario remarcó que “hay una injusticia de base muy grande” y sumó: “Hay una parte de la población muy grande que cumple con el pago de los impuestos, y una parte de la población muy chica que no lo hace. Obviamente que hay un universo muy heterogéneo, hay gente con muchos recursos que no paga los impuestos y gente con pocos recursos que no paga los impuestos”.

Al respecto de las personas o los sectores de la sociedad que tengan pocos recursos y no paguen impuesto, Girard indicó que se va a hacer “un trabajo de pinzas” . “Hay que hacer un trabajo de cultura tributaria de facilitarles la tarea, simplificar los registros de regímenes impositivos para que puedan cumplir y en lo que son sectores de altos recursos hay que aumentar la fiscalización para aumentar la percepción de riesgo”.

En su paso por la ciudad, el titular destacó el rol de ARBA en torno al cumplimiento de los objetivos de recaudación. “Es importante pagar los impuestos porque es importante que el gobierno provincial cuente con los recursos para llegar a atender las necesidades de los sectores más vulnerables en este contexto de crisis. Es fundamental que el Estado recaude para poder desplegar sus planes de inversión pública orientados a desarrollar la provincia o la Nación”, subrayó.

Y, a su vez, ejemplificó: “Hoy estamos en un contexto social crítico; en este contexto contar con los recursos es condición necesaria para dar la mínima respuesta ante el aumento de la pobreza, ante la necesidad de contar con escuelas en condiciones, con hospitales que funcionen, estuvimos viendo lo que pasó con el Sarampión, con las vacunas”.

En otro tramo de su contacto con la prensa, el funcionario remarcó que “el compromiso con reducir la evasión fiscal tiene que ver con tratar de reducir la precarización laboral y de esa manera ayudar a que los empleos sean de calidad y los salarios sean mejores”.