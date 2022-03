Asamblea por el cambio climático: “Tenemos que buscar soluciones urgentes”

El intendente Montenegro encabezó la apertura del evento que reúne a 150 intendentes. Dijo que “el desarrollo de la producción no puede ser a cualquier costo”.

(Foto: prensa MGP)

El intendente Guillermo Montenegro encabezó este viernes a la mañana la apertura de la IV Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático, que se lleva a cabo en Mar del Plata, y allí planteó que se deben “buscar soluciones urgentes”, consideró que “no puede esperar más tiempo” y reparó en los extendidos incendios forestales que se replicaron durante el verano en Mar del Plata, en ciudades de la zona y en otras provincias.

La reunión de apertura se llevó a cabo este viernes en el Hotel Provincial, una de las dos sedes que tendrá el evento que se extenderá hasta este sábado, y allí Montenegro le dio la bienvenida a las y los representantes de 200 municipios que forman parte y particulamente a 150 intendentes que llegaron a la ciudad para participar de las actividades de debate en torno a lucha contra el cambio climático.

Inicialmente, el intendente remarcó que la problemática del cambio climático es “enfrentada desde hace mucho tiempo” y por eso planteó la necesidad de “buscarle soluciones urgentes“. “Es ahora, no puede esperar más tiempo la búsqueda de soluciones”, enfatizó.

Así, señaló que el “calentamiento global tiene impactos enormes que vemos diariamente” e hizo referencia, por ejemplo, a los amplios incendios forestales que se replicaron este verano no sólo en Mar del Plata sino también en otras ciudades y provincias. “Esa es una de las muestras que ocurre, junto a las inundaciones y sequías”, remarcó y agradeció particularmente el trabajo realizado ante esas contingencias por Bomberos y Defensa Civil.

“No estamos frente a un panorama desconocido, lo que tenemos enfrente es un gran reto y decidimos hacernos cargo”, definió en otro tramo de la presentación y también sostuvo, tal como lo había hecho semanas atrás en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local que “el desarrollo de la producción y de la vida humana no puede ser a cualquier costo”. Así, habló de un “desarrollo que debe ser sustentable y extenderse en el tiempo” e hizo foco en el rol que cumplen los mandatarios locales.

“La responsabilidad no es solo de los presidentes y ministros. Durante años la política ambiental era algo que se discutía entre Estados y hacia el futuro, pero todos sabemos que es ahora, no puede ser mañana. No podemos seguir trasladándole responsabilidad a las generaciones futuras. El perjuicio del cambio climático avanza más rápido de lo que quisiéramos”, desarrolló en esa línea y destacó: “Los gobiernos locales debemos hacernos cargo“.

Sobre el rol de los municipios, Montenegro consideró que es “fundamental” para “acompañar, sacar trabas y generar políticas públicas para generar acciones más amplias pensadas desde una perspectiva federal” y señaló que las políticas públicas dictadas a nivel nacional en la materia también deben atender “las particularidades de cada ciudad”.

Concretamente, sobre las acciones a desarrollar por los municipios mencionó las responsabilidades a su cargo como la prevención incendio, la movilidad urbana sostenible y gestión integral de residuos. “Esto lo sabemos los intendentes porque al primero al que el vecino le viene a plantear un problema de estos es a los intendentes”, concluyó.