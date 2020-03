Aumentan los controles: “El turista no va a poder ingresar a Mar del Plata”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco del operativo para continuar desalentando la llegada de turistas a la ciudad teniendo en cuenta de las tareas de prevención por el coronavirus, el gobierno municipal anunció este jueves que a partir de la medianoche en las rutas de acceso a la ciudad se reforzarán los controles por medio de los cuales “el turista no va a poder ingresar a Mar del Plata”.

El anuncio fue realizado el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, pasadas las 14 de este jueves cuando en el ingreso por la Ruta 2 comenzaban a realizarse algunos trabajos de concientización.

“A partir de las 0 vamos a implementar dos filas. Una que tiene que ver con residentes y una que tiene que ver con turistas. El turista no va a poder ingresar a Mar del Plata. Es importante que eso lo tengan en cuenta, por eso lo estamos anunciando casi doce horas antes, para que no salgan, para que no se acerquen a Mar del Plata”, sostuvo Oroquieta.