Aumento de taxis y remises: piden el estudio de costos al gobierno

Lo definió la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante en el primer tratamiento del expediente que incluye el pedido de incorporación de un “plus nocturno”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A diez días de elevado el pedido por parte de empresarios y sindicatos del sector, la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante empezó a tratar este lunes el expediente por medio del cual se busca aplicar un aumento del 43% en la tarifa de taxis y remises de Mar del Plata y, como primer paso, requirió al gobierno municipal la confección y elevación de un estudio de costos oficial para determinar los pasos a seguir.

El tratamiento de la nota ingresada el jueves al Concejo de manera unificada por las entidades del sector se inició este lunes en la comisión de Movilidad Urbana, la primera por la que deberá atravesar para luego ir a la de Legislación y así llegar al recinto de sesiones.

Como habitualmente ocurre ante expedientes de este tipo, las y los concejales integrantes de la comisión resolvieron elevar un pedido de informes a la Secretaría de Gobierno para que a través de la Subsecretaría de Movilidad Urbana se confeccione un estudio de costos que permita trazar parámetros y comparaciones con el que fue realizado por las entidades del sector.

Previamente, representantes de taxistas y remiseros expusieron sus argumentos ante las y los concejales.

El pedido busca que la tarifa se incremente un 43% y, de esta manera, que pase de los actuales $210 a $300 para la bajada de bandera y de $14 a $20 en el caso de la ficha cada 160 metros. A su vez, incluye la figura de un “plus nocturno” que requiere que la ficha por la noche se eleve $24. La expectativa de taxistas y remiseros es que la nueva suba se formalice antes del inicio de la temporada de verano, es decir a principios de diciembre.

De acuerdo a lo explicado desde la Sociedad de Conductores de Taxis, su estudio de costo particular había arrojado un valor de la ficha de $22,38 aunque finalmente acordaron elevar el pedido para que el aumento sea a $20 durante el día y $24 durante la noche. “Tendíamos un 83% de aumento anual mientras que se espera que la inflación sea del 100%”, señalaron al exponer en comisión con relación al aumento anterior concretado este año.

Desde el sector insisten en que se apruebe la aplicación de un plus nocturno para la tarifa, algo que ya había sido requerido en el anterior aumento y que no fue convalidado por el Concejo luego de que el gobierno municipal dijera no estar en condiciones de expedirse y dar una definición al respecto a la espera de terminar con la inspección anual de las unidades y avanzar con la instalación de los GPS para evaluar el estado de situación del servicio, tras meses críticos en cuanto a la disponibilidad de autos, sobre todo en horario nocturno.

El último aumento de la tarifa aprobado por el Concejo Deliberante entró en vigencia el 28 de junio, fue del 40% y llevó la bajada de bandera de $150 a $210 y la ficha de $10 a $14.