Avanza el aumento de tasas municipales del 73%: obtuvo dictamen de comisión

Acción Marplatense dio el voto clave para el avance del expediente que será tratado el jueves en sesión antes de la asamblea de mayores contribuyentes.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con el voto favorable aportado una vez más por Acción Marplatense, el gobierno de Guillermo Montenegro obtuvo este martes el dictamen de comisión para el avance de las ordenanzas fiscal e impositiva que estipulan un aumento de tasas municipales del 73%. Este jueves los expedientes serán tratados en sesión y luego les quedará el paso por la asamblea de concejales y mayores contribuyentes.

Este martes la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante tuvo una larga reunión a partir de la presencia de cinco secretarios y presidentes de entes descentralizados para exponer detalles del Presupuesto 2023 y así cerrar el paso de representantes del gobierno municipal en medio del acelerado debate iniciado la semana pasada.

Y tras el paso de los últimos funcionarios y a la espera de la audiencia pública por el presupuesto programada para este miércoles, las y los concejales de la comisión le dieron tratamiento a los proyectos de ordenanza fiscal e impositiva que contienen los aumentos de tasas del 73% con el objetivo de poder terminar de debatir todos los expedientes -con su aprobación- antes de fin de año.

De esta manera, el gobierno obtuvo el dictamen de comisión que le permitirá que este jueves en una sesión preparatoria ya convocada para las 10.30 se pongan en tratamiento las dos ordenanzas que estipulan las subas de tasas, tras lo cual le quedará el paso por la asamblea de concejales y mayores contribuyentes para su aprobación final.

Al igual que en los dos anteriores presupuestos y ordenanzas fiscales e impositivas de la actual gestión, Acción Marplatense será la encargada de aportarle al gobierno de Montenegro los votos necesarios para aprobar los expedientes.

Así lo adelantó este martes la postura adoptada por el concejal Horacio Taccone que votó de manera afirmativa el avance del aumento de tasas para que los expedientes lleguen a sesión y logren su aprobación.

Los cuatro concejales del interbloque de Juntos por el Cambio más Taccone de Acción Marplatense aportaron en la comisión de Hacienda los votos positivos, en tanto que los tres del Frente de Todos y Alejandro Carrancio de Creciendo Juntos lo hicieron de manera negativa, lo que adelanta cómo serán las próximas votaciones en el recinto y en lo que queda de debate en comisiones con respecto al Presupuesto 2023 y al aumento tarifario de Obras Sanitarias que aún no fueron puestos en votación en comisión.

A la hora de justificar sus posturas, por el oficialismo el concejal Agustín Neme destacó que el aumento del 73% previsto se encuentra por debajo de la inflación anual, en tanto que afirmó que se eliminarán, al igual que el año pasado, otras cien tasas y derechos para “seguir acompañando la simplificación”.

Ese último argumento fue cruzado desde el Frente de Todos ya que Virginia Sívori planteó que se trata de “muchos que ya no se cobraban” en los hechos a partir de la desactualización que tienen las ordenanzas fiscal e impositiva aunque de todas maneras valoró la “actualización normativa” aunque eso no impacte en la recaudación porque, insistió, “eran derechos que ya no se pagaban”.

A su vez, Sívori acusó al gobierno de llevar adelante una “comodidad recaudatoria”. “Se manda a emitir y se imprimen facturas con incrementos para todos los contribuyentes sin segmentar, sin que sea de manera progresiva, una tasa que ya sabemos que es obsoleta”, cuestionó en relación a la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) que pese a las promesas del gobierno sigue sin ser reformulada.

A su turno, Taccone justificó su acompañamiento en una decisión de “no obstruir” a la gestión municipal. “Tratamos de pensar en Mar del Plata y en los marplatenses que no se merecen un año entero sin presupuesto ni el espectáculo lamentable de un gobierno victimizándose y de brazos cruzados”, planteó y lamentó la falta de cumplimiento de los acuerdos sellados durante los dos años previos con el intendente que habían llevado al acompañamiento de los expedientes.