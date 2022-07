Nuevo pliego del basural: D’Andrea expuso ante el Concejo Deliberante

El titular del Emsur respondió consultas en el marco del expediente para la nueva gestión del predio de disposición final. La oposición pidió la convocatoria de expertos.

(Foto: Prensa Concejo Deliberante)

En el marco del tratamiento del nuevo pliego para la operatoria del predio del basural de Mar del Plata, este jueves el titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D’Andrea, se presentó en la comisión de Ambiente del Concejo Deliberante por pedido de la oposición, para responder consultas sobre el expediente presentado semanas atrás por el gobierno de Guillermo Montenegro. A la espera de la coordinación de una visita oficial al predio, la oposición pidió que se convoque a expertos.

A menos de dos meses de su última presentación ante el Cuerpo, D’Andrea brindó detalles de un pliego centrado en el “servicio” de disposición final de residuos, y enfocado en la reducción del volumen de basura en el predio para ampliar su capacidad y extender la vida útil.

En el marco de su presentación, destacó que, a diferencia de un basural a cielo abierto el relleno sanitario que se implementa en el predio consta de un acondicionamiento “para recibir residuos y disponerlos de manera que no genere impactos negativos”.

En cuanto a la operación, recordó que tras la presencia de Tecsan, en 2018 llegó el Ceamse con tres convenios específicos que apuntaban a la ampliación de la planta de lixiviado, la construcción de los sectores B y C del módulo 1, y el convenio para la prestación del servicio. “Frente a lo que pretendíamos se haga con el relleno sanitario, el Municipio tomó la decisión de no prorrogar el convenio con Ceamse. Se lo comunicamos y luego la empresa decidió -a nuestro criterio- anticipadamente dejar la operación del predio y unos meses después no construir las obras que estaban conveniadas“, recordó.

Luego, llegó la prestación del servicio de “emergencia” -cuestionado por la oposición- para lo cual, según explicó, decidieron dividir el servicio en tres para contar con más prestadores al ofrecer la operatoria a nuevas empresas. En ese sentido, D’Andrea destacó que las empresas “mejoraron” distintos aspectos del predio y se llevaron adelante dos pruebas piloto de triturado de restos de poda y otra de compostaje “que nos permitió evaluar estas cuestiones para incorporarlas en el pliego”.

En ese sentido, a la hora de responder por qué se eligió volver a optar por una empresa privada y no afrontar desde organismos municipales la operatoria, D’Andrea contestó que es “difícil” llevarlo adelante con los recursos de la Municipalidad y que hubo experiencias que “no fueron exitosas”. En ese marco, el presidente y su equipo aclararon que la contratación directa que rige actualmente a través de tres empresas será prorrogada hasta tanto se pueda contar con una nueva empresa.

EL PLIEGO

El funcionario municipal afirmó que “el pliego incorpora algunas cuestiones que para nosotros son vitales”, y mencionó la realización de pozos para monitoreo de aguas subterráneas, superficiales y de gases. También -continuó- la reconstrucción de una cámara de impulsión que define el destino de los líquidos tratados por la planta de lixiviado, volcados al Arroyo Lobería por autorización de la Autoridad del Agua (ADA).

“También la adquisición de equipos para el laboratorio que tiene la planta de lixiviados, y tecnología que apunte a la reducción de volumen en el predio“, agregó haciendo énfasis en cómo esa reducción extenderá la vida útil del predio, teniendo en cuenta que el módulo 1 está “tapado” según indicaron pero que, según adelantó, a fin de año saldría la licitación de obras para el módulo 2 para seguir danto respuesta a las 1.200 toneladas diarias que ingresan al basural de Mar del Plata.

En cuanto a los plazos y las inversiones previstas en el predio en los cuatro años que establece el pliego, D’Andrea contestó que la inversión más grande tiene que ver con maquinaria que se amortiza antes del cierre del plazo. “El plazo más acotado a nosotros nos permite modificar el pliego y volver a salir a contratar, tiene que ver con adaptarnos y ser más flexibles a la hora de operar el pliego”, argumentó.

Por su parte, en el marco de los pedidos constantes de un sistema de gestión de los residuos “integral”, la concejala Marina Santoro solicitó que además de la operatoria, se gestione en torno al sistema de recolección y la separación en origen. “Estamos convencidos que una de las razones por las cuales tenemos tanta cantidad de basura con esta población es porque se separa poco“, dijo y manifestó que es una cuestión que afecta directamente la operatoria.

El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, por su parte, anticipó que propondrán modificaciones en los 15 años de experiencia que se solicita a las empresas, sobre todo frente a un informe de contaduría que indicaba que era “excesivo” en comparación a otros pliegos similares. Además, anticipó que solicitará que D’Andrea vuelva a presentarse en el Concejo una vez que los ediles ya hayan visitado el predio.

LA CUESTIÓN SOCIAL

La concejala de AM, Paula Mantero, consultó “en qué lugar queda” en el pliego la cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos (CURA) que funciona desde el 2012 en el predio para la gestión de residuos. “Estamos en contacto permanente con la cooperativa, trabajamos permanente con ellos. Se han hecho inversiones en reparaciones de cintas. De hecho ya se desarmó la segunda cinta y están entregando los repuestos para repararla”, dijo en torno a los últimos pedidos de sus trabajadores, y aseguró que hablaron con la cooperativa por la incorporación de más personal, sobre todo al considerar que la planta “tiene un potencial mucho más amplio”.

“Pueden trabajar 150 personas en un contexto organizado. Hay que generar un nuevo acuerdo para que ese lugar tenga la potencia que tiene que tener”, señaló y remarcó que la situación de CURA “excede el tratamiento de este pliego”, y que “se requiere replantear mucho de lo que pasa con la cooperativa para optimizar los recursos y que quien trabaje lo haga con las condiciones que tenga que tener”.

En sintonía, se expresó en torno a los recuperadores urbanos que de distintas maneras también operan en el marco del tratamiento de los residuos que se generan en la ciudad: reiteró que las problemáticas sociales -como las obras- deben ser tratadas aparte, al remarcar que se trata del tratamiento de un pliego centrado en el “servicio”. De todos modos, ratificaron que la cuestión social es una potestad “indeclinable” del Estado y que por eso el equipo social del Emsur pasó a trabajar en el predio tras la ida de la Ceamse.

Por último, además de solicitar un monitoreo ambiental que -según el Frente de Todos, no se realiza desde la ida del Ceamse- solicitaron que sea público el diagnóstico de “qué predio recibirá la empresa que pase a operar”. Asimismo, desde el bloque opositor propusieron la convocatoria de una mesa de expertos “que incluya las universidades y las organizaciones técnicas que trabajan en la materia para que puedan dar su opinión sobre este pliego”, agregó.

Entre los próximos pasos del tratamiento, se espera por el recorrido previsto de las instalaciones del basural de Mar del Plata por parte de concejales, acompañados por expertos de universidades locales, una iniciativa impulsada por la concejala de Acción Marplatense, Paula Mantero.

En concreto, el expediente que se encuentra en discusión en el Concejo consta de una autorización para que el Emsur llame a licitación pública para la operación y mantenimiento del predio del basural de Mar del Plata, junto a las cláusulas generales y particulares a cumplirse. El tiempo de operación según el pliego será por los próximos cuatro años, con posibilidad de prorrogarlo otros dos, con un presupuesto mensual de 62 millones de pesos.

Asimismo, en paralelo se espera que próximamente el gobierno eleve otro expediente que en ese caso contenga la proyección de obras a realizar para avanzar con el sistema de tratamiento de los residuos.

A la espera de un nuevo pliego que rija en el predio, desde julio de 2021 el basural de Mar del Plata pasó a ser operado por tres empresas a partir de un proceso de “contratación directa” llevado adelante por el gobierno luego de que el Ceamse abandonara la actividad.

Se trata de las firmas Ciageser (a cargo de la planta social), Ashira (operación del relleno sanitario) y Esur (a cargo de la planta de lixiviados) que fueron contratadas por ocho meses con opción de prórroga de otros cuatro, próximo a cumplirse.