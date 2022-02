Bernabei anunció el desarrollo de una aplicación para la gestión de turnos en los CAPS

La secretaria de Salud expuso en el Concejo Deliberante y planteó que el objetivo hacia fin de año es sumar la mayor cantidad de centros posibles al sistema.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de un deficiente acceso a la atención primaria a la salud en los distintos barrios de Mar del Plata a partir del sistema de asignación de turnos vigente en cada uno de los centros municipales (CAPS) que deriva en largas filas incluso de madrugada, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, anunció este viernes en el Concejo Deliberante que el gobierno proyecta lanzar a lo largo de este año una aplicación móvil que permita reservar los turnos, y que además presente otras alternativas como la emisión de recetas digitales, telemedicina y seguimientos de pacientes. “Una vez que podamos ordenar la demanda, vamos a poder empezar a trabajar sobre la calidad de las prestaciones médicas”, respondió ante los planteos sobre los reclamos vecinales que se suceden en gran parte de los barrios de la ciudad.

Bernabei acudió este viernes a la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante en la continuidad del tratamiento del Presupuesto 2022 y de la exposición de cada funcionario a cargo de las distintas áreas municipales. Para este año, la proyección presupuestaria de la Secretaría de Salud propuesta por el gobierno es de $3.395 millones (en 2021 la proyectada había sido de $1.993.480.687). Justamente la representación de esa cifra en función de lo ejecutado y de su incidencia en el presupuesto total generó cruces y discusiones entre concejales oficialistas y opositores ya que de un lado planteaban un aumento de partidas y desde del otro advertían una reducción.

Por fuera de esos planteos, Bernabei realizó un anuncio a partir del reconocimiento que actualmente la asignación de turnos para los 33 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) es sumamente deficiente. Incluso, la funcionaria consideró que se trata de un problema de “larga data” y con constituye “la primera barrera de acceso al sistema de salud municipal”.

Concretamente, explicó que se trabaja con las áreas técnicas en el desarrollo de una digitalización de la cartera de servicios para que las y los vecinos puedan acceder a través de una aplicación móvil a la agenda de turnos por área programática con un sistema de georeferenciación. El objetivo, planteó Bernabei, es que el sistema derive a las y los vecinos “al turno más cercano en tiempo y al CAPS más cercano en espacio” o bien que la persona pueda elegir “el turno más conveniente de acuerdo a su necesidad”.

También planteó que la aplicación que se encuentra en desarrollo y que se prevé poner en marcha este año contendrá recordatorios y confirmación de asistencia a los turnos y emisión de recetas digitales, telemedicina, accesos para videosconsulta y seguimientos de pacientes.

“Obtener un turno para atenderse en un CAPS no es un problema de esta gestión, es un problema de larga data pero es la primera barrera de acceso a nuestro sistema de salud”, describió la funcionaria y planteó que la meta es que al finalizar 2022 haya una mayor cantidad de CAPS alcanzados por la aplicación para su implementación y que el 80% de las consultas diarias sean dispuestas mediante ese sistema.

“La primera queja de la sociedad para acceder a los CAPS es no poder disponer de un turno, es la primera barrera que tenemos. La herramienta que vamos a desarrollar este año es para favorecer la accesibilidad de la gente a los CAPS, es la atención de los CAPS puesta virtualmente en las personas para que seleccionen los turnos con el profesional y en el momento en que realmente puedan”, sumó.

Y ante los cuestionamientos de concejales de la oposición en torno a las deficiencias presentadas en función de la cantidad de prestaciones o especialidades, Bernabei respondió: “Una vez que podamos ordenar la demanda, ahí vamos a poder empezar a trabajar sobre la calidad de las prestaciones médicas que se brindan”.

Un segundo anuncio de la funcionaria se centró en los CAPS que actualmente cuentan con guardia de 24 horas y anticipó que se buscará que a mitad de año se sume a ese sistema el que está ubicado en el barrio Alto Camet, para el cual está previsto el desarrollo de obras. Así, se sumaría a los que actualmente cuentan con guardia las 24 horas: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 kilómetro 17), Playa Serena (calle 11 número 360 entre 8 y 10) y el Centro N°2 (12 de Octubre 4445).

Al momento de las preguntas de las y los concejales, desde el Frente de Todos hicieron foco en la falta de profesionales de la salud, una problemática que arrastra en general todo el sistema sanitario público. La concejala Marina Santoro planteó la existencia de 81 profesionales menos en los últimos años en el nivel de atención primaria, y Bernabei respondió que no era así aunque no brindó cifras y sí a nivel general dijo que en la dependencia en el último año las altas fueron 101 y las bajas 72. “¿Si no tengo oferta profesional cómo querés que cubra los cargos? Pueden que estén vacantes, pero las vacantes se van completando en la medida en que van apareciendo las ofertas profesionales”, replicó.

Por otro lado, en su exposición la funcionará destacó el crecimiento del servicio de emergencias, SAME, que desde el año pasado cuenta con la cobertura exclusiva de toda la ciudad ya que se terminaron los contratos privados y planteó un crecimiento del 300% en la planta de trabajadores y trabajadoras incorporados para ello entre médicos, enfermeros y choferes. También destacó que actualmente el sistema cuenta con nueve ambulancias de alta complejidad y una de traslado de baja complejidad y que además hay dos móviles de respaldo ante problemas mecánicos.

“Esto aún no es suficiente para soportar toda la actividad, es necesario seguir fortaleciendo en calidad y cantidad”, reparó y, además, destacó que ya se encuentra 100% en funcionamiento la digitalización de las lineas del 107 por lo que queda registrada en tiempo real toda la actividad del sistema.