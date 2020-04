Berni: “Debemos seguir insistiendo en las medidas de prevención”

El ministro de Seguridad se reunió con Montenegro. Dijo que se trabaja para lograr un “mejor control” de quienes por estos días llegan tras haber quedado varados en el exterior.

(Fotos: Qué digital)

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pasó este viernes por Mar del Plata en el marco de una recorrida por distintos distritos para analizar el trabajo en medio de la cuarentena por el coronavirus y tras reunirse con el intendente Guillermo Montenegro, funcionarios y autoridades policiales y judiciales brindó una conferencia de prensa en la que remarcó en la importancia de “insistir en las medidas de prevención” al tiempo que destacó que trabajan para lograr un “mejor control” de quienes por estos días llegan a a ciudad tras haber quedado varados en el exterior.

Berni llegó a la ciudad pasada la media mañana y en primer término encabezó una reunión en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) con Montenegro, funcionarios de las áreas de Salud, Desarrollo Social, Seguridad y Emergencias además de autoridades de la Justicia provincial y federal y de las diferentes fuerzas de seguridad.

En ese sentido, en la conferencia explicó que se trabaja en “delinear acciones a futuro”, asimismo reparó en que uno de los principales puntos del encuentro se centró en ir “aceitando” mecanismos a partir de “algunas demoras con algunos organismos”.

“Eso va a permitir garantizar un mejor control de todos los ingresos que vienen a Mar del Plata sobre todo de aquellos que quedaron varados en el exterior y de a poco están regresando a la Argentina”, planteó Berni en contacto con la prensa.

Por otro lado, fue consultado sobre las protestas iniciadas este mismo viernes en tres puntos de la ciudad por organizaciones sociales que le reclaman a la Secretaría de Desarrollo Social municipal entrega de alimentos ante la exponencial demanda alimentaria. “Esta cuarentena obligatoria casi sin preparación nos ha puesto en una situación delicada sobre todo a los grupos vulnerables”, comentó y se limitó a expresar, sin mayores definiciones, que se trabaja en la asistencia a esos sectores.

Asimismo, en otro tramo de la conferencia, Berni se refirió a una mayor circulación que puede percibirse por estos días en las calles de Mar del Pata y otros puntos del país y reparó: “Estas medias que se van tomando van achatando la curva de contagio, lo que nos ha permitido como bueno fortalecer el sistema de salud, pero también existe la sensación de que al no haber los casos que vemos en Estado Unidos, España o Italia pareciera que eso no nos va a tocar. Si nosotros seguimos así vamos por el buen camino; si nos relajamos y creemos que no nos va a tocar, vamos a terminar como EE.UU., como España o Italia”.

Y, finamente, consideró que por ello se debe “seguir insistiendo en las medidas de prevención”.