Piden el repudio oficial a la prisión domiciliaria que cumplen once genocidas

Un proyecto del Frente de Todos busca que el Concejo y el Ejecutivo manifiesten el rechazo a los arrestos domiciliarios que cumplen en Mar de Plata once condenados por delitos de lesa humanidad.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un proyecto ingresado al Concejo Deliberante por el Frente de Todos busca sumar el repudio oficial del Cuerpo y del gobierno municipal al beneficio de prisión domiciliaria que cumplen en Mar del Plata once genocidas que ya fueron condenados por la Justicia por delitos de lesa humanidad.

El expediente fue iniciado por el concejal Roberto Páez, y concretamente busca que el Concejo Deliberante manifieste “su enérgico rechazo a las once medidas de prisión domiciliaria concedidas a autores condenados por delitos de lesa humanidad, ejecutadas en el ámbito del Partido”.

Asimismo, también pide que el Departamento Ejecutivo manifieste institucional y públicamente su rechazo a las once medidas. Para ambos casos, el proyecto postula hacer un mención enfática respecto al arresto domiciliario concedido a fines del año pasado al exfiscal Gustavo Demarchi, condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

La iniciativa repara en once casos de medidas de prisión domiciliaria concedidas a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y ejecutadas en Mar del Plata, y señala que “las múltiples y sucesivas medidas de prisión domiciliaria que benefician a autores de delitos de lesa humanidad, cometidos en la etapa previa y durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, y cuyo efectivo cumplimiento se realiza en territorio de nuestro partido, es una realidad sumamente preocupante y repudiable”.

En este marco, el proyecto se centra en dos “casos paradigmáticos” en la ciudad sobre el rechazo a estas medidas de prisiones domiciliarias, uno respecto a Miguel Etchecolatz y la otra con relación a Gustavo Demarchi, que cumple el beneficio en la ciudad desde fines de diciembre pasado.

Asimismo, el expediente señala que “actualmente hay once autores de delitos de lesa humanidad o delitos conexos en modo de colaboracionismo cumpliendo condena con prisión domiciliaria en el ámbito del partido”.

“Acompañamos el hecho de que se otorguen medidas de prisión domiciliaria a quienes cumplen sentencia condenatoria –en tanto derecho de la persona condenada- y se encuentren en situación terminal -o con una patología que no pueda ser atendida por el sistema carcelario dada su complejidad- pero este no es el caso de los domiciliados en nuestra ciudad bajo esa modalidad, dado que tienen patologías que no impiden que estén en prisión o que sean atendidos en las cárceles, donde deberían estar”, afirma el proyecto.