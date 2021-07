Buscan que el Concejo se exprese sobre la exploración sísmica en Mar del Plata

El Partido Socialista ingresó al HCD un proyecto para crear una comisión “de estudio y análisis” sobre las plataformas petroleras en el Mar Argentino.

(Foto: ilustrativa / Greenpeace)

En medio de la polémica desatada por los proyectos de exploración sísmica en búsqueda de hidrocarburos frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca, buscan que el Concejo Deliberante de General Pueyrredon se exprese al respecto y cree una “comisión de estudio y análisis” sobre la temática. “No entendemos como esto no está en la agenda pública”, expresaron desde el Partido socialista.

En los últimos días se llevó adelante una audiencia pública de tres jornadas en las que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible escuchó apreciaciones sobre los polémicos proyectos extractivistas denominados “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)” que serán realizados por la empresa YPF en sociedad con las firmas Shell y Equinor.

La audiencia pública, destinada a la escucha de centenares de posturas sobre el proyecto de exploración sísmica frente a Mar del Plata presentado por Equinor, en una concesión abierta por la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación, representó una la amplia negativa, con 309 oradores en contra y 12 a favor según Infobae. Sin embargo, se trató de una audiencia no vinculante con las decisiones del gobierno nacional.

Es en ese marco que desde el Partido Socialista local se sumaron a las múltiples expresiones en contra de las exploraciones sísmicas y buscan que desde la política marplatense tenga la problemática en agenda, al menos a través de una “comisión de estudio y análisis”.

Así, desde el partido presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para dejar establecida su creación y poner en discusión a nivel local la instalación de las plataformas petrolíferas offshore en el Mar Argentino, también a través de una audiencia pública.

“Nos preocupa la instalación de estas plataformas petroleras en nuestras costas, por diferentes motivos, y no entendemos como esto no está en la agenda pública del Concejo Deliberante”, planteó el dirigente del partido, Pablo Zelaya Blanco.

Además, apuntó contra la anterior gestión del gobierno nacional y la actual: “Es evidente que en este punto hay responsabilidades compartidas, y no queremos que ante un derrame de esta plataforma, que según estudios es de altísima probabilidad, se busque a quién echar culpas en lugar de haberlo evitado”.

En lo que respecta a la comisión propuesta, buscan que el Ente Municipal de Servicios Urbanos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, organizaciones, ambientalistas y expertos puedan analizar todo lo que rodea a los proyectos de exploración sísmica.

Blanco, además, habló de la importancia de que se escuche la palabra de la ciudadanía y por eso, en paralelo a la creación de la comisión, en el proyecto presentado en el Concejo Deliberante se planteó la realización de una “audiencia pública consultiva”.

“Mar del Plata, debe, al igual que el país, apostar a un plan ecológico de desarrollo, garantizando el bienestar tanto de esta, como de las generaciones futuras. Continuar apostando al petróleo, es dirigir las inversiones hacia una industria que será obsoleta en el futuro. La humanidad debe encarar una transición que implique el abandono de las energías sucias y contaminantes en pos de otras renovables y sostenibles”, sostuvo el dirigente socialista.