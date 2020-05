CBE: tras los reclamos, Montenegro prometió aumentar la provisión de alimentos

En las últimas semanas denunciaron el escaso aporte alimentario del gobierno local, pese al aumento de la demanda. Este jueves se reunieron con el jefe comunal.

Luego de que desde hace semanas comenzaran a reiterarse reclamos a partir del escaso aporte alimentario realizado desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad a los Comités Barriales de Emergencia (CBE) -dispositivos articulados en la emergencia sanitaria entre organizaciones sociales, el Estado y otras entidades-, en las últimas horas representantes barriales se reunieron con el intendente Guillermo Montenegro, quien prometió aumentar la asistencia que actualmente se destina. A su vez, plantearon su preocupación por las condiciones sanitarias de los barrios.

Los reclamos que fueron denunciando distintas organizaciones que forman parte de los dispositivos llegaron a referir sobre la entrega de carne en mal estado, con traslados en nulas condiciones de higiene y con provisión de verduras y frutas en cantidades irrisorias para las miles de familias que día a día asisten los distintos comités en todos los sectores de la ciudad.

Este miércoles la coordinación de los Comités Barriales de Emergencia mantuvo una reunión con el intendente en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) donde fue expuesta la situación. “La reunión, solicitada por los CBE, tuvo como objetivo detallar el estado de situación de la población más vulnerable del partido de General Pueyrredon”, explicaron y señalaron que a ello se sumó la transmisión de la “creciente preocupación por la demora y la lentitud en dar respuestas a los reiterados pedidos”.

Tras esa reunión, la promesa de Montenegro fue aumentar las toneladas de alimentos que se distribuyen a los comités para que estos, a su vez, los repartan en distintos comedores y entidades donde ven cómo semana a semana aumenta la demanda alimentaria a partir de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

“Hay un compromiso de aumentar las toneladas de alimentos que llegan a los comités, que en general son frescos, como verdura o pescado o carne, nada de alimentos secos”, explicó Ana Pecoraro, integrante del CBE de la zona sur, en diálogo con radio Residencias (96.5).

Desde ese CBE, días atrás expusieron que su cobertura alcanza a 14 barrios y se trata de una red comunitaria integrada por más de 100 personas que asisten a once comedores y merenderos a los que concurren 1123 personas y que entregan bolsones nutritivos a 867 familias, lo que representa a unas 3090 personas, de las cuales el 40% son menores. Y cuestionaron que mientras la demanda crece sólo el 1,3 % del total de las donaciones de alimentos recibidas fue aportado por el Municipio.

“Sin resolver lo alimentario no podemos resolver lo sanitario”, sostienen los CBE desde su conformación. No obstante, tras la abullición de casos en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, le plantearon al gobierno municipal su preocupación por el abordaje sanitario en barrios marplatenses: “Planteamos fuertemente la necesidad de que el municipio convoque a todos los efectores de salud con responsabilidad en el Partido de General Pueyrredon, con el fin de tener un plan sincronizado y articulado. En particular, en lo que refiere al abordaje del posible desarrollo de la enfermedad en los barrios populares”, exigieron.