Cementerios: D’Andrea reconoció que “no tienen el mantenimiento que corresponde”

El titular del Emsur acudió al Concejo Deliberante a dar explicaciones. Afirmó que más de 300 bóvedas fueron vandalizadas en los últimos años.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de constantes denuncias y quejas por el estado de los dos cementerios municipales y por constantes robos y daños, el presidente del Ente de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D’Andrea, acudió este martes al Concejo Deliberante a dar explicaciones y allí reconoció que desde hace años los espacios “no tienen el mantenimiento que corresponde” y detalló que hay más de 300 bóvedas que fueron “vandalizadas” en los últimos años. También argumentó que las obras a realizar exceden la capacidad presupuestaria del Municipio.

La citación impulsada por Acción Marplatense se originó semanas atrás en virtud de la situación que atraviesa el Cementerio Parque, con denuncias por robos y saqueo de bóvedas como también por denuncias por falta de obras, al igual que también ocurre en el Cementerio la Loma, ambos administrados por el Municipio.

D’Andrea se presentó en una reunión de comisión conjunta de Obras y Derechos Humanos y fue consultado fundamentalmente por concejales y concejalas de la oposición respecto a diversos puntos, entre ellos la falta de obras de infraestructura y medidas de seguridad.

Sobre los robos y daños provocados recientemente en el Cementerio Parque, el funcionario refirió que “el vandalismo en los cementerios es una realidad de hace muchos años”, no solo en la ciudad, dijo que está vinculada con la “reventa de los materiales que se puedan extraer” y se comprometió a “buscar una alternativa para dar más seguridad“.

En ese sentido, afirmó haber mantenido reuniones con los comisarios de la zona de los dos cementerios para incrementar los controles y además planteó que se presupuestó con tres empresas la instalación de cámaras de seguridad, algo que luego fue descartado y se decidió avanzar con la compra por parte del propio Emsur de cámaras para instalar con la asistencia del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Puntualmente sobre el Cementerio Parque, detalló que existen 324 espacios (de 451) con algún tipo de faltante o daño, sin precisar en qué tiempo se produjeron esas situaciones.

Por otro lado, en cuanto al estado de la infraestructura, sostuvo que al llegar a la gestión del ente se encontró con que “hace muchos años que no se le hacía mantenimiento” a los dos cementerios y más adelante reconoció: “Es cierto, el Cementerio Parque y Loma no tienen hace muchos años el mantenimiento que corresponde y no se han hecho las reparaciones que corresponden”.

De todas maneras, señaló que las obras necesarias para llevar adelante son “muy grandes” y estimó un presupuesto total superior a los $250 millones, por lo que planteó la “necesidad de asistencia de Provincia y Nación para que se puedan llevar adelante”.

El funcionario también reconoció la falta de personal suficiente para la atención y el desarrollo de tareas en los cementerio y dijo que existe un “expediente en curso para reforzar el personal”.

Terminada la reunión la concejala Paula Materno (Acción Marplatense), impulsora de la jornada, mostró su críticas al funcionario y el gobierno municipal. “Mientras el presidente del Emsur dice que son hechos aislados, sabemos que no lo son. Hoy confirmó que desde que inició la gestión 324 bóvedas fueron vandalizadas, y no tienen registro de cuándo sucedió”, cuestionó.

Asimismo, apuntó: “El abandono y la desidia son la constante. No hay obras, no hay mantenimiento, no hay personal para custodiar los cementerios, no hay cámaras de seguridad, en definitiva, no hay gestión”.