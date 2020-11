Chapadmalal: inician un sumario por la demora en la asistencia de la ambulancia

Montenegro reconoció una demora provocada a partir la comunicación entre el 911 y el SAME. El reclamo de reposición de la ambulancia en el CAPS de la unidad turística, sin respuesta.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro afirmó este lunes que se inició un sumario administrativo en torno a las denuncias por la demora de la ambulancia para asistir al médico y surfista Hugo Pedernera, que se descompensó el sábado en una playa de Chapadmalal y murió en el centro de atención primaria de la salud (CAPS) que funciona en la Unidad Turística. En ese sentido, reconoció una demora entre los llamados realizados y la llegada de la unidad, y la vinculó a la comunicación entre los sistemas del 911 y el SAME municipal. De todas maneras, evitó brindar definciones en torno al reclamo de las y los vecinos de esa zona para que se restituya la ambulancia que la Secretaría de Salud quitó en julio pasado del CAPS.

En una entrevista brindada en radio LU6 (AM 760) Montenegro fue consultado, fundamentalmente, respecto al reclamo de las y los vecinos que se mantiene desde hace cuatro meses cuando fue quitada la ambulancia -por lo que ocho barrios pasaron a quedar comprendidos por la zona de influencia de la unidad ubicada en Playa Serena- pero que cobró mayor visibilidad este fin de semana tras la muerte de Pedernera y la denuncia de una demora de unos 55 minutos en la llegada de la unidad, según expuso el propio presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA), Fernando Aguerre, que estaba en el lugar y que trasladó en su auto al surfista al CAPS ante la descompensación.

“No tiene que ver con deslindar responsabilidad sino con saber qué es lo que ocurrió, la información que nosotros tenemos es desde el momento que llega la llamada al SAME hasta que llega la ambulancia. Hay un momento en que hay varias llamadas al 911, no tenemos todavía información de por qué no fue derivada esa llamada al 107“, sostuvo Montenegro respecto al caso y tras el comunicado emitido este domingo por la Secretaría de Salud municipal en el que se planteó que fueron 13 los minutos que demoró la ambulancia en llegar al centro de salud desde que ingresó la llamada al SAME, aunque ahora Montenegro dio lugar a lo expuesto públicamente por Aguerre y deslizó la existencia de una demora entre la comunicación al 911 y la derivación al SAME.

“Hay un sumario que le pedí a la Secretaría de Salud que se lleve adelante para poder determinar todo este tipo de cuestiones, para tener en claro. Nosotros tenemos medido que entre 8 y 14 minutos es lo que tiene que tardar la ambulancia de un lugar a otro. El 911 hoy depende de específicamente de la Policía y el 107 del SAME que es municipal, se trabaja en conjunto y quiero saber qué ocurrió con alguna llamada que yo se que se hicieron al 911 como el caso de Fernando Aguerre que estaba con él”, sostuvo Montenegro.

Y sumó: “Yo lo conozco (a Aguerre) y me dijo que él llamó al 911 a tal hora y que la ambulancia no llegaba, y entonces quiero saber específicamente qué ocurrió porque nuestra variable es que se tarda entre 9 y 14 minutos y esto no es lo que ocurrió”.

Luego, también completó: “Lo que a nosotros nos llegó tarde es la llamada para la ambulancia, que es lo que quiero saber qué ocurrió. Hice un sumario administrativo, le pedí a la secretaria de Salud que hiciera un sumario para ver bien el horario de la llamada y quién hizo la llamada y después se le pedirá información al 911 para saber cuándo recibieron ellos la llamada y cuándo la derivaron al 107″.

LA RESTITUCIÓN DE LA AMBULANCIA AL CAPS, SIN RESPUESTA

Durante la entrevista en el programa “María Delia por Atlántica” se le consultó a Montenegro puntualmente sobre el reclamo que mantienen los vecinos: que se restituya la ambulancia municipal que hasta julio funcionó y estaba apostada en el CAPS de la Unidad Turística para asistir a ocho barrios de la zona.

“Lo que estaba en Chapadmalal no dependía del Municipio sino que dependía del gobierno nacional, lo que se retiró… nosotros seguimos teniendo la salita en el lugar y seguimos teniendo la ambulancia en Serena que es la que tarda entre 9 y 14 minutos”, se limitó a responder Montenegro y ante la repregunta sólo sumó: “Todo eso estaba manejado por el complejo turístico Chapadmalal. La salita sigue funcionando en Chapadmalal y la ambulancia está a nueve minutos de lugar”.