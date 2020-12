Clases: el gobierno prevé un “regreso masivo” a las aulas el 1º de marzo

Así lo dijo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y sostuvo que los aprendizajes pendientes “serán abordados en aulas heterogéneas”.

Mientras el ciclo lectivo 2020 se encuentra en las semanas finales en la continuidad de la pandemia del coronavirus, incluso en Mar del Plata con la puesta en marcha de “actividades de revinculación” de manera presencial en algunas escuelas, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anticipó que esperan que el año que viene pueda darse un “regreso masivo” a las aulas a partir del 1º de marzo, fecha establecida para la vuelta a clases en 17 provincias.

El ministro de Educación de la Nación confirmó este miércoles que el 1º de marzo comenzarán las clases presenciales en 17 provincias, entre ellas Buenos Aires, y dijo que esperan un “regreso masivo” a las aulas ya que se prevé que la situación epidemiológica sea positiva tras el verano.

“Eso nos permite un regreso masivo a las aulas con presencialidad en el mes de marzo sosteniendo todos los cuidados”, sostuvo Trotta en declaraciones a Radio Provincia e indicó que “es importante dejar en claro el esfuerzo de docentes y familias para seguir educando en casa”.

“Nuestro gobierno ha priorizado la vacunación del personal de salud, de seguridad y docentes lo cual nos permite acelerar la marcha en la recuperación de la normalidad que nos arrebató la pandemia”, planteó mientras se esperan definiciones en torno a la llegada de vacunas al país, una vez que terminen de ser aprobadas.

De cara al ciclo lectivo 2021, el funcionario afirmó que se viene trabajando “un unidades pedagógicas” y sostuvo que aquellos aprendizajes pendientes “serán abordados en aulas heterogéneas porque la desigualdad se consolida en el hogar y es ahí donde hay un enorme desafío que permita en el 2020 y 2021 acreditar los saberes de los estudiantes en estos dos año”.

“Hemos promovido la presencialidad cuando era posible. No hay que confundir la temporalidad, deberíamos analizar la situación de otros países del hemisferio Sur donde no se regresó a clases por ejemplo. La presencialidad no sólo es buena para la institución sino para las familias, toda la experiencia en cuanto a protocolos y organización es muy importante”, señaló.

Por otro lado, y en cuanto al nivel universitario, Trotta consideró que “puede abordarse de manera presencial en aquellos espacios que lo necesiten y la virtualidad en otros casos” y planteó que “los decanos ahí serán quienes resolverán la forma de continuar”.