Clases: Kicillof ratificó el retorno a las aulas, con una presencialidad “cuidada”

El gobernador reiteró que el ciclo lectivo 2021 comenzará el 17 de febrero para quienes tuvieron dificultades el año pasado y con criterios epidemiológicos analizados en octubre.

(Foto: prensa PBA)

En medio del debate mediático y político en torno al ciclo lectivo 2021, el gobernador Axel Kicillof reiteró una vez más como previamente lo habían hecho desde su gabinete, que las y los estudiantes volverán a las aulas con una presencialidad “cuidada” y signada por criterios epidemiológicos que incluyen también la utilización de la virtualidad para evitar “hacinamientos”.

En la conferencia de prensa semanal del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador se refirió al ciclo lectivo y ratificó la implementación de un “Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales“, el cual comenzó a analizarse en octubre, contempla una serie de protocolos y fue aprobado por el gobierno nacional, datos con los cuales quiso despegarse de la utilización de la temática por parte de sectores de la oposición en las últimas semanas.

“No es una medida marketinera, ni electoral ni intempestiva, venimos trabajando hace tiempo. Este plan está aprobado por el gobierno nacional, hemos discutido con todos los actores de la comunidad educativa, intendentes, especialistas. Hemos trabajado intensamente y ese plan está disponible desde el mes de octubre“, indicó.

En ese sentido, sostuvo que el 17 de febrero se retomarán las clases para quienes perdieron vínculo con el sistema educativo por la virtualidad imperante en el 2020. “Vamos a estar retomando alguna presencialidad y trabajar con aquellos que se quedaron afuera, es la población que más nos preocupa”, sostuvo Kicillof.

Luego, el 1 de marzo, comenzará la actividad con el resto de la comunidad educativa en el nivel primario, tal como estaba proyectado, y con la implementación del “plan” bonaerense. Así se refirió a los “cuatro criterios” epidemiológicos: el tapaboca, ventilación, distanciamiento y limpieza. “Así vamos a recobrar la presencialidad”, agregó.

Particularmente, para garantizar el distanciamiento explicó: “Obliga a que no se pueda tener la misma frecuencia. No podemos poner la misma cantidad de chicos en las aulas que teníamos antes. Eso hace que tengamos que hacer un esquema donde durante las cuatro horas no vengan la misma cantidad de chicos. Va a ser de manera alternada. Por sentido común, para no hacinar a los chicos en las aulas o duplicamos la cantidad de aulas o hacemos turnos”.

De todos modos, también aclaró que en la medida en que avance el operativo de vacunación, sobre todo en torno a las y los docentes de la Provincia, el esquema “se irá modificando, por eso hablamos también de gradualidad“, continuó.

En ese sentido, reiteró que las limitaciones físicas para la presencialidad obligará al ciclo lectivo a “combinar” la utilización de la virtualidad. “Tenemos que seguir con la virtualidad. ¿Por qué? Porque como pasó en muchos países, si aumentan los contagios y viene la segunda ola tendremos que volver abruptamente a la virtualidad”, dijo.

Por último, reiteró sus críticas a la utilización del tema por parte de la política partidaria: “Prefiero ser serio, prudente, que ser demagógico y hablar para no se sabe quién para convencer que lo imposible es posible. Hemos hablado con los 135 intendentes para una presencialidad cuidada, gradual y además sometida a criterios epidemiológicos”, insistió.