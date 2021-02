Clases: primeras actividades presenciales, protocolos y reclamos por deficiencias

Este miércoles en Mar del Plata, al igual que en toda la Provincia, se inició el “proceso de intensificación de saberes” para algunos alumnos.

Si bien la fecha para el inicio del ciclo lectivo 2021 está fijada para el lunes 1º de marzo para el nivel inicial y primario y para el lunes 8 en el nivel secundario, este miércoles -tal como estaba previsto- se inició el “proceso de intensificación de saberes” que implica las primeras actividades presenciales en las aulas de toda la Provincia, entre ellas en las escuelas de Mar del Plata, dirigidas a aquellos alumnos con trayectorias educativas discontinuas o en proceso y que requieren de un refuerzo en la enseñanza. En la ciudad un sector docente denunció deficiencias en algunos establecimientos y desde Suteba señalaron que aún resta la llegada del material de protección necesarios para las y los docentes.

Tras haber dado a lo largo del fin de semana largo detalles de cómo se implementará el regreso a las clases presenciales a partir del 1º de marzo, este miércoles la directora general de Educación bonaerense, Agustina Vila, explicó en conferencia de prensa que durante esta jornada comenzó en las distintas escuelas primarias y secundarias el “proceso de intensificación de saberes” para aquellos alumnas y alumnos con trayectorias educativas discontinuas o en proceso.

“Es habitual que haya chicos que tengan que recuperar saberes en esta instancia del año en un ciclo lectivo normal, pero en este la situación es distinta por las características que tuvo el ciclo lectivo en el pandemia”, expuso la funcionaria y detalló que son 1.100.000 alumnos y alumnas de la Provincia de primaria y secundaria los que comienzan a participar de esas actividades con los protocolos definidos y el uso de barbijo permanente, ventilación, limpieza frecuente y distancia social en las escuelas.

“Este proceso de intensificación empieza hoy y concluye el 31 de marzo para los niveles primarios y secundarios salvo los sextos años. Al finalizar esta instancia recuperación habrá una nueva evaluación y quienes requieran seguir con acompañamiento así lo tendrán a lo largo de todo el 2021, seguirán con todos sus compañeros en el curso pero además tendrán este acompañamiento en horario complementario”, completó Vila y sostuvo que, mientras tanto, “se continúa trabajando en la puesta a punto de todas las escuelas para un regreso seguro”.

Así, reiteró -como había anunciado horas antes- que una de los cambios introducidos en el “Plan Jurisdiccional de Resero Seguro a las Aulas” a implementar desde el 1º de marzo tiene que ver con que en las escuelas en que se requerirá la subdivisión de los grupos para cumplir con los protocolos se implementará una “modalidad combinada de alternancia semanal”.

“En aquellos casos en los que la presencialidad cuidada requiera la subdivisión de los grupos, cada uno irá una semana de por medio, y en la que no estén en la escuela trabajarán desde sus hogares con consignas claras y la posibilidad de hacer consultas”

RECLAMOS Y ADVERTENCIAS

Tal como había expuesto ya desde hace algunos días, desde la agrupación “Tribuna Docente” volvieron a advertir que distintas escuelas de Mar del Plata no cumplen con las condiciones básicas para el desarrollo de los protocolos definidos.

Y este miércoles puntualizaron el caso de la Escuela Secundaria Nº18: “Los docentes y personal auxiliar citado no cuentan con mascarillas que son de uso obligatorio, además del barbijo. El Estado no ha provisto este elemento de resguardo, según lo pautado en los protocolos y Plan Jurisdiccional. Tampoco termómetro, que fue comprado por la escuela. Se constata que hay solo un auxiliar y salones inundados inutilizables. No se respeta el metro y medio de distanciamiento en las aulas entre los alumnos, que por sus dimensiones solo pueden albergar a 9 alumnos. Faltan toallas de secado en los baños y hay un único baño para los docentes”.

De esta manera, cuestionaron: “Es de una irresponsabilidad absoluta sostener la presencialidad en estas condiciones”.

Por su parte, en una entrevista con radio Brisas (98.5) el secretario general del gremio Suteba en Mar del Plata, Gustavo Santos Ibañez, también aseguró que se presenta una “falta de insumos” en varios establecimientos. “Hay escuelas que no ha llegado en forma total y en otras de manera parcial”, expuso el dirigente y también planteó que aún se presentan problemas de infraestructura que se han complicado con las tormentas de estos últimos cuatro días”.