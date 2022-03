Colectivos: con el impulso del gobierno, avanza el aumento del boleto a $74,38

Ese fue el valor definido por el oficialismo tras los estudios de costos que lo ubicaban casi en $92. El expediente avanzó en la primera comisión del Concejo Deliberante.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con la concurrencia este lunes del secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y del subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, al Concejo Deliberante, el gobierno municipal anunció que su intención es que el boleto de colectivos en Mar del Plata aumente de los actuales $59,90 a $74,38, al tener en cuenta de los estudios de costos presentados que conducían a una suba de casi $92 sólo el impacto de la inflación desde la puesta en marcha de la última suba. En ese mismo sentido se expresaron los concejales oficialistas que hicieron avanzar el expediente y, de esta manera, tras ser aprobado pasó a la próxima comisión, la de Legislación, para luego llegar a ser tratado en sesión. El Frente de Todos votó en contra y Acción Marplatense se mostró en contra pero en lugar de votar de esa manera se retiró de la reunión.

Luego del pedido de aumento presentado por la cámara empresarial para llevar el boleto plano de colectivos en Mar del Plata a $91,96, la semana pasada el gobierno de Guillermo Montenegro –a pedido del Concejo Deliberante– presentó su estudio de costos del precio del boleto según el cual sostuvieron que desde el punto de vista técnico debería pasar a valer un precio similar: $91,87.

Sin embargo, este lunes al concurrir a la comisión de Movilidad Urbana -la primera de las dos por la que debe pasar el expediente- Bonifatti y Galván explicaron que la intención del Ejecutivo es impulsar una suba en función de la inflación acumulada desde junio -cuando se puso en marcha el primer tramo del último aumento- que fue del orden del 24,1%. Y así señalaron que el incremento propuesto asciende a $74,38.

En ese marco, las y los concejales del oficialismo en la comisión resolvieron proponer que se votara este mismo lunes ese aumento a $74,38, y así finalmente lo hicieron y se impusieron con cinco votos (Fernando Muro, Gustavo Pujato, Angélica González, Agustín Neme y Guillermo Volponi) contra los tres del Frente de Todos y la ausencia del concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone, que pese a que dijo estar en contra no votó de esa manera y se levantó y abandonó la reunión. De esta manera, el expediente avanzó y pasará ahora a la comisión de Legislación y luego deberá ser tratado en sesión del Concejo.

A la hora de la votación, el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, cuestionó el “apuro” y la “aceleración de los tiempos” por parte del oficialismo en el tratamiento del pedido por el boleto impulsado por el empresario Juan Inza, que prácticamente monopoliza todas las empresas de colectivos en Mar del Plata. Lo propio hizo el edil de Acción Marplatense Horacio Taccone antes de retirarse, quien remarcó que hace apenas cuatro días llegó el informe técnico del gobierno y que hace menos de un mes que ingresó el pedido empresario. “No nos parece serio”, cuestionó.

Durante la exposición de los funcionarios, Bonifatti explicó que, al igual que ante los últimos pedidos empresariales, el gobierno municipal elevó el informe técnico delimitado por la ordenanza que tiene en vigencia las actuales concesiones aunque reparó en que el objetivo era “sólo trasladar a los pasajeros el aumento por la inflación” sobre el servicio y no el resto de los valores que impactan en la composición de la tarifa como la caída de pasajeros producto de la pandemia del coronavirus, que hacen encarecer el costo del boleto de colectivos.

“Si no se considera el efecto de la caída de la demanda existente en el período de referencia y sólo se contempla el proceso inflacionario, se infiere que el aumento del costo del sistema en el período de julio (primer tramo del aumento de la actual tarifa) a diciembre de 2021 es, según el Indec, de 24,18%”, especificaba en ese sentido el estudio de costos elevado el jueves por la Subsecretaría de Movilidad Urbana cuando determinó que el valor del boleto de colectivos al tener en cuenta todos los elementos que componen la fórmula de cálculo debiera pasar a ser de $91,87, similar a los $91,96 pedidos por la cámara empresaria.

Durante la reunión predominaron los cruces entre el Frente de Todos y Bonifatti. Una de las primeras preguntas al funcionario fue si consideraba que las y los vecinos estaban en condiciones de hacer frente a un aumento de este tipo. “A mí me gustaría vivir en un país que no tenga un 51% de inflación y no tener que atravesar estas situaciones. También me gustaría que la situación del transporte en el interior sea más justa en relación al Área Metropolitana de Buenos Aires”, retrucó Bonifatti y luego el concejal Amalfitano le remarcó que desde que asumió el gobierno el aumento del boleto sería del 411%, tomado en base al estudio de costos que estipulaba llevar la tarifa a casi $92, después descartado por el oficialismo.

CRUCES POR LAS DEFICIENTES FRECUENCIAS

Desde hace meses, diversos sectores comenzaron a exigir al gobierno que se retomen las frecuencias en los niveles de la prepandemia teniendo en cuenta la vuelta a la “normalidad” en el funcionamiento de todas las actividades y a los problemas generados por la insuficiencia de servicios en la calle. Pero el gobierno siempre respondió que los niveles de demanda aún no volvieron a ser los de antes de la pandemia y que por eso las frecuencias siguen reducidas.

Esa discusión se retomó este lunes en la comisión, en la que pese a las constantes quejas tanto Bonifatti como Galván defendieron la actual prestación del servicio en ese sentido. “A medida que la demanda crece, la oferta de colectivos también crece”, afirmaron los funcionarios municipales. Más adelante Bonifatti, sin críticas al empresario concesionario, planteó: “No es el servicio que queremos pero es el servicio que podemos tener en estas determinadas circunstancias”.

Puntualmente sobre las frecuencias, en el marco de la emergencia del servicio aprobada el año pasado, los dos funcionarios afirmaron que “siempre se ha mantenido un 20% más de oferta sobre la demanda de pasajeros”. E incluso Galván sostuvo, tal como lo hicieron en el estudio de costos, que “si se hubieran sostenido el 100% de las frecuencias la tarifa debiera costa $110”.

Finalmente, los funcionarios plantearon que los reclamos por deficiencias en las frecuencias también estuvieron antes de la pandemia, y afirmaron que ello deberá resolverse con la nueva licitación para la cual el gobierno tiene pendiente elevar el nuevo pliego, tras el fracaso de la discusión del año pasado.