Continúan las denuncias por los cambios de cartel en las líneas 717 y 512

(Foto: archivo / Qué digital)

Las denuncias de vecinos por los cambios intempestivos de línea en colectivos de la empresa Peralta Ramos -puntualmente los 717 y 512-, con las consecuencias que eso trae aparejado, continuaron en las últimas semanas o al menos así lo advierten desde Acción Marplatense, desde donde presentaron un pedido para conocer si el Municipio labró nuevas actas a la firma por el incumplimiento del pliego.

El que sucede en las líneas 717 y 512 no es un simple cambio de cartel en medio del recorrido, ya que quienes se dirijan al centro desde Luro y 244 hacia el centro suelen no subirse al 717 porque cuenta con una tarifa diferencial al ser una línea suburbana: según el último aumento del boleto, la tarifa plana se encuentra en los $98,44 y la diferencial hasta Sierra de los Padres o Colinas Verdes, en los $156,21.

¿Cómo se produce ese cambio? La línea 717 en el trayecto que va desde Colinas Verdes hasta el Barrio La Herradura permanece con ese número pero al pasar por la rotonda de la avenida Luro y Tarantino cambia su cartel a línea 512. También -afirman desde el espacio político- el cambio de cartel de la 717 a 512 se produce en el recorrido de vuelta desde la Vieja Terminal hacia Sierra de los Padres.

Al presentar un pedido de informes semanas atrás, desde AM advertían en las distorsiones que generan estos cambios repentinos no solo en torno al cuadro tarifario sino también en el incumplimiento del diagrama de los kilómetros recorridos que debe cumplir la empresa Peralta Ramos en función del pliego de licitación.

Como una primera consecuencia de ello, hasta el momento, se conocía por parte de la Subsecretaría de Movilidad Urbana que se había corroborado la irregularidad y que, como parte de los controles, se habían labrado cuatro actas.

Luego de haber presentado un segundo expediente que apuntaba a conocer el resultado de las actuaciones municipales realizadas, ahora desde Acción Marplatense piden conocer qué tratamiento se dio a distintos reclamos al teléfono 147 ya que, aseguran, en los últimos dos meses las denuncias de vecinos y vecinas prosiguieron.

“Los reclamos han sido constantes y no ha habido una respuesta por parte del Municipio ni un cese en el accionar de la empresa al prestar servicio no autorizado, incumpliendo las ordenanzas vigentes“, manifestaron desde AM.