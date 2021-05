Colectivos: el Concejo declaró la emergencia y Montenegro decretará la suba del boleto

El oficialismo y aliados le trasfirieron al intendente la facultad para disponer aumentos en la tarifa hasta fin de año. También lo instaron a extender por dos años la actual concesión.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Concejo Deliberante aprobó este jueves un expediente unificado que dispone tres acciones claves para el futuro del deficiente servicio de colectivos en Mar del Plata: por un lado facultó del intendente Guillermo Montenegro a decretar aumentos del boleto hasta fin de año, pero además lo instó a que extienda por dos años más la concesión al polémico empresario Juan Inza ante el fracaso del nuevo pliego que había impulsado el gobierno y que fue archivado en comisión. También el expediente declara por un año la emergencia en el transporte de la ciudad ante la “crisis” del sector por la pandemia lo cual permitirá al Ejecutivo disponer de modificaciones de recorridos, frecuencias y distintas características que hacen al servicio.

El proyecto fue aprobado tras largas horas de debate en la sesión ordinaria realizada con la mayoría de los concejales conectados de manera virtual y sólo los presidentes de bloque en la recinto de sesiones. Concretamente, votaron a favor del proyecto unificado los concejales oficialistas de Vamos Juntos, el radicalismo y la Coalición Cívica y Acción Marplatense. Alejandro Carrancio, separado del bloque, votó a favor en general pero de manera negativa en particular por una serie de cambios propuestos que no tuvieron el acompañamiento del resto, como imponer topes al aumento en relación al salario mínimo y descartar la posibilidad de la prórroga. Los votos en contra, por su parte, fueron del Frente de Todos y del Frente Renovador.

LA FACULTAD A MONTENGRO PARA AUMENTAR EL BOLETO

La delegación de las facultades al intendente para decretar aumentos del boleto hasta fin de año es la herramienta que encontró el oficialismo ante un pedido de un aumento exponencial realizado por el empresario Juan Inza en marzo pasado, quien requirió subir la tarifa de los actuales $35,24 a $96,06. Posteriormente el estudio de costos oficial de la Subsecretaría de Transporte municipal estimó que el valor debiera ser $93.96.

Por lo pronto desde el gobierno plantearon que se deberán introducir variables de “razonabilidad” para definir la nueva suba que, de esta manera, aún no tiene monto ni plazo determinado.

LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

Los tres proyectos unificados aprobados en la sesión respondieron todos a pedidos empresariales, como el que declaró la emergencia en el sector con el objetivo de que el gobierno municipal pueda “readecuar temporalmente las cláusulas y condiciones contractuales a fin de poder rediseñar el sistema público de transporte de pasajeros”.

El empresario Inza –quien se encuentra a punto de enfrentar un juicio junto a otros empresarios por haber defraudado al Estado Nacional en el cobro millonario de subsidios que no le correspondían- sostuvo en la nota presentada al Concejo para pedir la sanción de la declaración de emergencia que de no concretarse ello “provocaría el quebrantamiento de la ecuación económico financiera que rige al contrato de concesión y afectará, directamente, la continuidad, regularidad, obligatoriedad, calidad y eficiencia de la prestación involucrada”.

El escrito planteó un escenario de “abrupta caída” en la cantidad de pasajeros transportados desde marzo de 2020 hasta la actualidad y graficó que ello “llegó al punto máximo del 90%” durante los primeros meses de las medidas de aislamiento, al tiempo que puntualizó que en la actualidad el servicio se encuentra funcionando en un 40% de su nivel de “actividad normal”, en comparación con los pasajeros transportados en 2019.

LA EXTENSIÓN DE LOS ACTUALES CONTRATOS

Cuando semanas atrás el nuevo pliego propuesto por el gobierno para llamar a licitación terminó archivado por propios desacuerdos e internas en el oficialismo, el bloque que responde al intendente puso en tratamiento en comisiones una nota del empresario Inza que ya en diciembre pasado -cuando empezaba a tratarse el pliego- había pedido una prórroga en los contratos por el lapso de tres años.

Sin embargo, un informe del área Legal y Técnica de la Municipalidad consideró que era improcedente ya que para que ello ocurriera, con el aval del Concejo, el gobierno debía comunicar a las empresas esa posibilidad seis meses antes de la finalización de los contratos, lo cual resultaba “de cumplimiento imposible” teniendo en cuenta que los actuales contratos vencen el 19 de junio.

Pero de todas maneras, el informe oficial reparó en que sí se podía utilizar nuevamente otra figura que ya fue usada por el entonces gobierno de Carlos Arroyo mediante un decreto dictado en junio de 2019 cuando se vencieron originalmente los contratos: la determinación de la “continuidad del servicio” por un plazo de hasta dos años.

EL DEBATE Y LOS CRUCES

En el tratamiento del expediente unificado este jueves, los cruces entre el oficialismo y la oposición se reiteraron en los mismos términos a los que se produjeron en las comisiones internas semanas atrás.

El concejal de Vamos Juntos Agustín Nene cuestionó, en torno al pedido de aumento del boleto, los montos que le llegan a las empresas de Inza en carácter de subsidios desde Nación y Provincia y afirmó que “la ciudad es discriminada”: aseguró que mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esas partidas cubren hasta el 70% de los costos, en Mar del Plata es del 30%.

“Nunca buscamos llegar a la situación en la que estamos”, dijo en un tramo de su exposición y consideró que “se ha perdido una oportunidad histórica” en relación al fracaso del nuevo pliego que impulsaba el gobierno. “No es la situación que nosotros buscamos“, insistió.

A su turno, el concejal del Frente de Todos Vito Amalfitano cuestionó que las tres iniciativas impulsadas por el oficialismo se traten de expediente impulsados por el empresariados. “Nosotros en nombre de vecinos y vecinas”, dijo y pidió “tener sensibilidad para entender el cuadro de situación”.

Y en torno a datos expuestos por el concejal Neme sobre una importante caída en la demanda del servicio como uno de los argumentos para dictar la emergencia en el sector, Amalfitano remarcó que “también cayó la oferta”: “Decenas de marplatenses en el ultimo fin de semana largo nos dijeron que no pasaba el colectivo a la noche, que no había colectivos y que tenían que pagarse un remís. Esto pasa en plena pandemia cuando trabajadores esenciales tienen que ir a trabajar”, graficó.

Finalmente, apuntó: “No es lo mismo una emergencia pedida por empresarios para salvar un sector que una emergencia que puede perjudicar a trabajadores que utilizan el colectivo en Mar del Plata”.