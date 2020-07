Colectivos: el gobierno defendió el estudio de costos para aumentar el boleto a $35,24

El secretario de Gobierno y funcionarios de Transporte expusieron en el Concejo Deliberante. Apuntaron contra la falta de envío de mayores subsidios a las empresas.

(Foto: prensa Concejo Deliberante)

Bajo el argumento de que las empresas de transporte de Mar del Plata necesitan mayores subsidios que provienen desde la Nación y que pese a las gestiones no se obtuvieron respuestas, funcionarios del gobierno de Guillermo Montenegro defendieron este lunes en la comisión de Transporte del Concejo Deliberante un estudio de costos confeccionado por medio del cual se recomienda aumentar el boleto de colectivo en Mar del Plata en un 40%: de los $25 actuales a $35,24.

A un mes del último tratamiento que se había dado respecto al pedido elevado el pasado 21 de mayo por el empresario Juan Inza (que prácticamente monopoliza las empresas locales de colectivos), este lunes la comisión de Transporte retomó el debate en torno al expediente que busca establecer un aumento del boleto de colectivos en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

A la comisión concurrieron el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti; el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván; y el director de Transporte, Guillermo Iglesias, para respaldar un estudio de costos oficial elaborado por el Municipio, que fijó como valor de referencia para aumentar el boleto en $35,24, teniendo en cuenta que el pedido empresarial de llevarlo a $42,12.

El primero en realizar su exposición fue Galván, quien detalló que el período tomado para realizar el cálculo en el estudio de costos es de los últimos doce meses, que incluye dos meses y medio con las medidas del aislamiento por el coronavirus.

En ese sentido, planteó casi el 80% del impacto en el resultado final del aumento corresponde a la inflación en tanto que un 20% se relaciona con la caída de eficiencia del sistema en el marco de la pandemia. Y detalló que actualmente el sistema de transporte local se sustenta en un 30% de ingresos por compensaciones o subsidios y un 70% por la tarifa.

Galván remarcó que las compensaciones o subsidios que llegan a las empresas por parte de la Nación “no han acompañado la inflación” y planteó la “necesidad de trabajar sobre mayores subsidios”.

A su turno, Bonifatti habló de una “crisis global del transporte público de pasajeros” y sostuvo que se hicieron desde el gobierno municipal diversos pedidos de ayuda al gobierno nacional para las empresas “para sostener el sistema” ya se a través de llegada de mayores subsidios o de que se implemente para el sector el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

El funcionario afirmó que como “no se tuvo respuestas” finalmente se decidió enviar el cálculo de la nueva tarifa estipulada en $35,24. “El estudio de costos que se ha elevado refleja la situación que está atravesando el transporte en la ciudad”, defendió, sin hacer mención al impacto que podría tener ese aumento en las y los usuarios.

Por su parte, y una vez iniciadas las preguntas de los concejales, Galván detalló que actualmente y desde el mes de enero las empresas de colectivos de Mar del Plata reciben $89 millones por mes en subsidios, y hasta diciembre ese valor era de $79 millones. Y luego reparó en que existen demoras en la llegada de esos pagos: graficó que el 6 de julio las empresas recibieron la cuota correspondiente al subsidio de abril.

Finamente, y en el final de la exposición de los funcionarios, el concejal del Frente de Todos, Marcos Guitiérrez, hizo referencia al lock out patronal dispuesto por Inza y acordado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por medio del cual hace casi un mes que no se presta el servicio nocturno de 22 a 6. Así, habló del video en que se muestra al propio empresario reconociendo que la medida fue dispuesta por él para presionar para la obtención de mayores subsidios y remarcó: “Los vecinos no pueden ser rehenes de una situación tan injusta”.

La respuesta de los funcionarios, ante una pregunta de la concejal radical Vilma Baragiola, fue que desde que se inició hace casi un mes el corte del servicio nocturno se realizaron 144 actas que suponen, cada una, una sanción de 10 mil boletos planos, es decir $250 mil. Y luego, ante la insistencia de los concejales opositores sobre la falta de intervención, Bonifatti defendió al gobierno: “Este paro nocturno no es deseado ni acordado”.

Y entonces, Gutiérrez volvió a cargar contra el gobierno por no exigirle al empresario levantar el lock out patronal, incluso bajo la advertencia de poder perder la concesión, y en cambio decidirse a avanzar con el aumento del boleto como solución.

Tras la exposición de los funcionarios, ahora se espera que los concejales resuelvan si darán el primer aval o no al aumento fijado en $35,24, según el estudio de costos oficial.