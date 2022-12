Colectivos: el gobierno pidió al Concejo aprobar “cuanto antes” el nuevo pliego

Funcionarios volvieron a reconocer que el servicio actual “no está dando la respuesta que se necesita”. Explicaron cómo proyectan financiar las obras.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Concejo Deliberante empezó este lunes a tratar en comisiones el nuevo pliego impulsado por el gobierno municipal para llamar a licitación para el servicio de colectivos, y en su exposición los funcionarios que acudieron señalaron que esperan poder avanzar “cuanto antes” con el proceso al volver a reconocer que el sistema actual “no está dando la respuesta que se necesita”. También explicaron que se prevé ampliar el Fondo de Transporte para encarar las obras de infraestructura.

A poco más de un mes de elevado el expediente al Concejo, este lunes la comisión de Movilidad Urbana comenzó con el tratamiento y lo hizo una exposición del secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y del subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, que expusieron los principales lineamiento del nuevo pliego y los cambios introducidos con respecto al que fracasó en su tratamiento y terminó archivado el año pasado.

Además de repasar las distintas características que hacen al nuevo pliego como la disminución del plazo de concesión a 15 años (en el anterior eran 25), la eliminación de la construcción de tres estaciones de trasbordo y la reducción a la mitad de la “intercambiadores” a construir (de 24 a 12), Bonfatti y Galván explicaron a través de dónde se prevé financiar las obras de infraestructura a realizar ya que si bien las más grandes y costosas fueron quitadas de este pliego y dejadas para una segunda etapa sí incluye otras como por ejemplo el emplazamiento de doce intercambiadores, que se definen como un “conjunto de paradas con refugios con condiciones de accesibilidad universal y seguridad garantizadas que se ubicarán en intersecciones principales que posean un alto número de líneas de colectivos”.

Así, mientras explicaron que algunos buscan financiarlos con fondos externos a partir de convenios otros los encararán a partir del Fondo Municipal de Infraestructura y del Fondo Municipal de Transporte, para el cual se dispondrá una modificación cuando el nuevo proceso licitatorio se ponga en marcha.

Es que actualmente el Fondo del Transporte -integrado por un porcentaje impuesto a las empresas de transporte y calculado a través de la tarifa para que otorguen el 3% de lo recaudado por los boletos para el arreglo de las calles por donde circulan las líneas- es de un 3% y buscarán que pase a ser del 5%.

“Lo que vamos a hacer es llevarlo a cinco puntos pero asignarlo y afectarlo directamente al cálculo de la infraestructura nodal”, expuso Galván y detalló que, entonces, el gobierno municipal deberá buscar alternativas para financiar las tareas que hasta ahora llevaba adelante con ese fondo.

En la reunión de la comisión los funcionarios fueron consultados sobre los plazos en los que buscan poder llevar adelante el proceso licitatorio, y Bonifatti respondió que la intención es “tenerlo aprobado cuando antes“. “Tenemos un servicio que se viene prorrogando y prorrogando, queremos tener cuanto antes el proceso licitatorio que nos va a llevar un tiempo, esperemos que haya muchas ofertas y va a conllevar un tiempo importante no solamente el proceso de selección de las ofertas sino también de adjudicación, la firma de contratos y la puesta en marcha”, completó el funcionario.

Por otro lado, Galván volvió a insistir -tal como lo ha hecho en diversas oportunidades en las que expuso en el Concejo- que el sistema de colectivos de Mar del Plata mantiene un 75% de la demanda con relación a lo que ocurriría previo a la pandemia del coronavirus y puntualizó en lo que hace al financiamiento que en los últimos años se registró una “caída relativa de los subsidios” en medio de los constantes reclamos al gobierno nacional para equiparar la distribución de esos montos teniendo en cuenta la amplia ventaja con la que cuenta la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) por sobre las del interior.Así, graficó que cuando se inició la gestión los subsidios representaban el 31% de los costos y actualmente está en un 26,5%.

Desde Acción Marplatense, el concejal Horacio Taccone cuestionó que se atribuya a la pandemia la baja en la cantidad de usuarios que volvieron al sistema y lo asoció “directamente con el servicio que se brinda”: “Si no es bueno no vas a tener ganas de subirte al colectivo”, retrucó. Aunque Galván se mostró de acuerdo: “Coincidimos que este sistema no le está dando al usuario la respuesta que necesita. Entonces ese usuario que durante la pandemia buscó la alternativa de la moto, de caminar, de la bicicleta, ahora hay que atraerlo con un servicio diferente. Este sistema cumplió un ciclo y difícilmente podemos atraer usuarios con las mismas características”, completó.

La semana pasada el gobierno municipal prorrogó por un año más los actuales contratos que prácticamente monopoliza el empresario Juan Inza. La extensión se da después de una primera de 18 meses que ya había sido dispuesta en junio del año pasado y que tenía vencimiento este lunes 19 de diciembre.