Colectivos: el oficialismo no consigue los votos y el pliego sigue en comisión

Si bien buscaba hacerlo avanzar, el oficialismo decidió que el expediente continúe en la comisión de Movilidad Urbana para analizar posibles nuevos cambios.

(Foto: Qué digital)

Sin conseguir los votos necesarios que le permitan allanar el camino para su futura aprobación definitiva, el oficialismo decidió este lunes que el nuevo pliego para licitar el servicio de colectivos de Mar del Plata permanezca en la comisión de Movilidad Urbana, donde tanto el Frente de Todos como Acción Marplatense volvieron a marcar puntos que aún sigue sin modificarse. Desde el radicalismo plantearon que se seguirá trabajando para analizar algunas nuevas modificaciones. Un concejal oficialista faltó a la reunión.

La ahora denominada comisión de Movilidad Urbana volvió a reunirse este lunes para discutir el pliego tras los cambios anunciados por el gobierno en el encuentro anterior realizado el 24 de febrero y si bien el oficialismo buscaba hacer avanzar el expediente hacia la próxima comisión por la que debe pasar (Legislación) la falta de acuerdo y de los votos para garantizarse la aprobación del expediente hicieron que cambiara de postura.

Con la ausencia del concejal oficialista Guillermo Volponi y con nuevos cuestionamiento vertidos tanto por Acción Marplatense como por el Frente de Todos, al iniciar la comisión su presidente, el concejal Agustín Neme de Vamos Juntos, anunció la decisión y la propuesta de mantener el expediente allí hasta un nuevo tratamiento y no someterlo a votación tal como era el objetivo inicial.

Tras ese anuncio, el concejal del Frente de Todos Vito Amalfitano habló de “demoras” e “improvisación en algo que debió haber sido tratado de otra forma” y si bien planteó estar de acuerdo con que el expediente se mantuviera en la comisión dijo que ello debe ser para “buscar la mejores formar para el mejor sistema del transporte” y para “conseguir modificaciones sustanciales” ya que cuestionó la importancia de los cambios anunciados hace tres semanas por el gobierno.

Luego, en sus redes sociales el concejal opositor expresó que la decisión de mantener el pliego en la comisión se produjo “por una nueva improvisación del oficialismo, por la ausencia de un integrante“. “Nos gustaría que la demora fuera para que realmente el transporte de Montenegro presente modificaciones sustanciales que le mejoren la vida a la gente”, cuestionó.

La concejal radical Vilma Baragiola tomó la voz del oficialismo en la comisión para exponer que se “seguirá trabajando con algunos bloques” a partir de diversos planteos realizado para “poder incorporar” algunas otras modificaciones al expediente elevado a fines de diciembre por el Ejecutivo. Neme, a su vez, remarcó que el tratamiento se realiza hace 78 días en la comisión, con más de 10 jornadas y audiencia pública.

A su turno el concejal Horacio Taccone de Acción Marplatense puntualizó cuáles son los reclamos que realizan desde el bloque para llegar a acompañar el expediente en un futuro. “Los próximos 20 años del transporte no se deberían resolver sin tener en cuenta algunas cosas que no tenemos claras“, introdujo.

Y así planteó que el Ejecutivo aún no respondió cuánto costaría hoy el boleto si ya estuvieran todas las obras que prevé el pliego. “Es información que pedimos y que todavía no ha llegado”, reclamó y a ello sumó el pedido para que en el estudio de costos del precio del boleto se tome como referencia los consumos de combustibles de las unidades de la ciudad y no de otras como se prevé además del establecimiento de “multas importantes para solucionar el problema en cuanto a las interrupciones del servicio”.

“Para que esto sea claro y transparente estas dudas que nos quedan no se pueden ir solucionando en el transcurso del viaje”, remarcó, aunque también reparó: “Nadie esta hablando de dilatar esto en forma indefinida, porque hay un gran negocio con la precariedad”.

Por su parte la concejala del kirchnetismo Marina Santoro planteó que uno de los reclamos centrales de su bloque sigue siendo la redacción de la cláusula antimonopólica. “No prohíbe la vinculación entre oferentes y si no lo prohíbe no hay clausula antimonopólica”, apuntó y consideró que la modificación realizada en ese punto por el Ejecutivo fue “de maquillaje”.

Finalmente, el concejal Marcos Gutiérrez (Frente de Todos) cuestionó la ausencia del concejal oficialista Volponi, planteó que la decisión de mantener el expediente en comisión -más allá de acompañarla- fue “una cuestión coyuntural” al no estar todos los miembros de la comisión y reiteró como puntos salientes de sus cuestionamientos al pliego que “la cláusula antimonopólica no es consistente” y que “27 años de concesión es mucho tiempo”, al tener en cuenta los 20 años originales más los 5 y otros 2 de posibles prórrogas previstos.

Los actuales contratos con las empresas 25 de Mayo, El Libertador, 12 de Octubre y Peralta Ramos (todas en manos del polémico empresario Juan Inza), además de Batán SA, vencen a mediados de junio de este año por lo que el gobierno intenta acelerar el tratamiento en el Concejo para poder llegar a término con el proceso licitatorio.