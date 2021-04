Colectivos: entre un pliego estancado, el fin de los contratos y una “emergencia”

El pliego del gobierno municipal no encuentra consenso en el Concejo Deliberante y los contratos vencen en menos de dos meses. El futuro del servicio, una incógnita.

(Foto: Qué digital)

Hace dos semanas, un concejal oficialista pateó el tablero y anunció su desacuerdo con el nuevo pliego para llamar a licitación para el servicio de colectivos que impulsa del gobierno municipal. A partir de ese planteo en la segunda y última comisión del Concejo Deliberante en la que debe tratarse antes de llegar a sesión, el expediente quedó estancado. Y mientras tanto, el calendario apremia: a mediados de junio vencen los actuales contratos (que fueron prorrogados en 2019 por dos años) y aún se desconoce qué pasará con el servicio. En este marco, las empresas presentaron un pedido de “declaración de emergencia” para el sector por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Los actuales contratos con las empresas 25 de Mayo, El Libertador, 12 de Octubre y Peralta Ramos (todas en manos del polémico empresario Juan Inza), además de Batán SA, vencen a mediados de junio, luego de la prórroga de dos años decretada en su momento por el intendente Carlos Arroyo al fracasar un intento propio por discutir un nuevo pliego para llamar a licitación.

Con la asunción del gobierno de Guillermo Montenegro, ese proyecto de pliego fue readecuado y elevado para su discusión en el Concejo en diciembre de 2020. Desde ese momento, la comisión de Transporte tuvo numerosas reuniones, tratamientos y hasta una audiencia pública que contuvieron múltiples críticas desde toda la oposición. Así y todo –y con cambios e incorporaciones de por medio- el oficialismo hizo avanzar el expediente en esa primera comisión a fines de marzo.

Y la sorpresa llegó en el primer tratamiento del expediente en la comisión de Legislación: el concejal del bloque oficialista Vamos Juntos Alejandro Carrancio presentó un largo listado de objeciones al pliego, muchas de ellas en coincidencia con los planteos opositores. A partir de ahí, el expediente no volvió a tratarse: el lunes pasado la comisión no lo incorporó nuevamente en el orden del día y para este lunes (día habitual de reunión de la comisión) no hubo convocatoria.

Es decir, a menos de dos meses del final de los contratos vigentes el nuevo pliego se encuentra a la deriva y por el momento se espera alguna definición del gobierno municipal sobre una posible nueva prórroga de los actuales contratos en manos de cuestionados empresarios, entre ellos Inza.

EL CONTEXTO DE CRISIS Y UN PEDIDO DE EMERGENCIA

La discusión del nuevo pliego y el plazo de finalización de los contratos se produce mientras los empresarios acusan un fuerte impacto de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Así, por ejemplo, mientras se niegan a implementar medidas como incorporar más unidades para evitar amontonamientos sostienen que los niveles de pasajeros cayeron hasta un 90% en el momento de aislamiento más estricto el año pasado y remarcan que actualmente el servicio opera al 40% de sus valores regulares.

Así fue que semanas atrás presentaron un pedido de aumento de la tarifa que, según su propio estudios de costos, implicaría llevar el boleto plano de los actuales $35,24 a $96,06. Ese expediente fue derivado desde la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante hacia la Secretaría de Gobierno municipal para que confeccione su propio estudio, que aún no tuvo devolución ni respuesta.

Y, mientras tanto, semanas atrás también el empresario Inza presentó otro expediente en busca de que el Concejo Deliberante declare la emergencia para el transporte público de Mar del Plata bajo el objetivo de que “se autorice al Poder Ejecutivo Municipal a readecuar temporalmente las cláusulas y condiciones contractuales a fin de poder rediseñar el sistema público de transporte de pasajeros”.

Ese expediente fue tratado sobre tablas por primera vez el pasado lunes en la comisión de Movilidad Urbana y allí se decidió emitir un pedido de informes hacia el área de Legal y Técnica del gobierno municipal. “Nos avecinamos a una situación en la que tenga algunos inconvenientes el tratamiento del pliego por lo tanto va a haber que tomar medidas sobre el funcionamiento del mismo y esto tiene que ver con una posibilidad de que nos den una opinión sobre este pedido de emergencia”, planteó la concejala radical Vilma Baragiola.

El empresario Inza –quien se encuentra a punto de enfrentar un juicio junto a otros empresarios por haber defraudado al Estado Nacional en el cobro millonario de subsidios que no le correspondían- sostuvo en la nota presentada al Concejo para pedir la sanción de la “declaración de emergencia” para el sector que de no concretarse ello “provocará el quebrantamiento de la ecuación económico financiera que rige al contrato de concesión y afectará, directamente, la continuidad, regularidad, obligatoriedad, calidad y eficiencia de la prestación involucrada”.

“Resulta indispensable para el mantenimiento de la ejecución de este contrato de concesión del servicio que se autorice al Poder Ejecutivo Municipal a readecuar temporalmente las cláusulas y condiciones contractuales a fin de poder rediseñar el sistema público de transporte de pasajeros”, afirma el escrito y sostiene que la situación actual “exige el inmediato replanteo de las frecuencias mínimas exigidas y su distribución a lo larga de cada día conforme a los picos de demanda, de la cantidad de unidades requeridas para la prestación del servicio y su recurso humano” así como también “optimizar las condiciones operativas, de adecuar los recorridos”.

El escrito plantea un escenario de “abrupta caída” en la cantidad de pasajeros transportados desde marzo de 2020 hasta la actualidad y grafica que ello “llegó al punto máximo del 90%” durante los primeros meses de las medidas de aislamiento, al tiempo que puntualiza que en la actualidad el servicio se encuentra funcionando en un 40% de su nivel de “actividad normal”, en comparación con los pasajeros transportados en 2019. Asimismo, plantea que durante la temporada de verano la caída de pasajeros fue del 60%.

“Esa caída únicamente puede ser subsanada o equilibrada de la manos de tres variables: con aumentos sustanciales de la tarifa plana, con ayudas públicas y subsidios que se encuentren a la altura de la gravedad del caso o por medio de la adopción de medidas excepcionales como la declaración de emergencia del servicio público”, concluye.

Asimismo, plantea que los actuales subsidios que siguen recibiendo las empresas a través del “fondo provincial” y “fondo compensador” son “insuficientes” y estima “un promedio mensual de recaudación faltante para afrontar la estructura de costos fijos de aproximadamente $150.000.000”.