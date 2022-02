Colectivos: el gobierno presentará el nuevo pliego con cambios en el primer semestre

Así lo adelantó el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, en el Concejo Deliberante. También defendió que se mantenga una reducción de frecuencias.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras la derrota legislativa que le representó el expediente el año pasado, el gobierno municipal anticipó que durante el primer semestre de este año enviará una vez más al Concejo Deliberante el nuevo pliego para licitar el servicio de colectivos en Mar del Plata, con algunos cambios pero sobre la base estructural que contenía el anterior. Así lo indicó el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, en la comisión de Hacienda al presentarse para exponer sobre el Presupuesto 2022. También defendió que se mantenga actualmente una reducción de frecuencias.

En mayo de 2021 el nuevo pliego para llamar a licitación del servicio de colectivos en Mar del Plata fue archivado en el Concejo Deliberante por no contar con los votos necesarios en la comisión de Legislación, teniendo en cuenta el rechazo de un concejal del propio oficialismo -Alejandro Carrancio, que luego se alejaría del bloque- y de toda la oposición a partir de la falta de nuevas modificaciones introducidas referidas al plazo en que se buscaba concesionar el servicio (20 años más 5 de prórroga) y a una ineficiente clausula antimonopólica, entre otros puntos.

A partir de ese momento el gobierno municipal retiró el expediente del Concejo con el objetivo de volver a impulsarlo una vez que se produciera el recambio legislativo tras las elecciones 2021.

Con el nuevo Cuerpo conformado, para algún momento del primer semestre del año estima el gobierno que volverá a presentarlo. Así lo aseguró Bonifatti ante la pregunta del concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone. “Entendemos que va a ser en el primer semestre. Decir una fecha sería faltarle el respeto al proceso de discusión que estamos sosteniendo”, dijo el funcionario.

Y amplió: “Yo podría decir que se ha avanzado mucho desde el día que retiramos el expediente, revisando lo que pensamos, revisando lo técnico, los comentarios que se produjeron en estos ámbitos de participación, sin que el SITU (Servicio Integrado de Transporte Público) pierda su espíritu y su esencia porque nos parece que es lo que tiene que ser el transporte en Mar del Plata, pero todavía nos faltan algunas definiciones”.

De todas maneras, reparó en que el sistema de colectivos sigue afectado por el impacto de la pandemia del coronavirus y planteó que pese a la inexistencia de restricciones el nivel de pasajeros y pasajeras no se recuperó al 100% ni con una temporada en niveles turísticos de la prepandemia. En números, afirmó que en diciembre se llegó a superar ampliamente el 70% del nivel habitual de pasajeros, pero planteó que actualmente con el impacto de la tercera ola volvió a ubicarse “por debajo del 70%”.

Así, recordó que el sistema se encuentra en “emergencia” a partir de la declaración emitida el año pasado por el Concejo Deliberante lo cual permite mantener un sistema reducido de frecuencias, entre otros aspectos.

Justamente ese punto fue cuestionado por el concejal Taccone. “Tenemos menos pasajeros porque tenemos cada vez menos frecuencias y si no le damos un mejor servicio a la gente, la gente no tiene adónde subirse. Si hay más frecuencias, no tengan dudas que va a haber más pasajeros”, expuso.

Y Bonifatti le respondió que “las frecuencias están adaptadas en función de la emergencia” y planteó la cuestión económica en función del interés empresarial. “Si nosotros llevamos el servicio de transporte al 100% de las frecuencias con estos pasajeros, el boleto debería costar el doble, esta es una realidad concreta”, afirmó.

En otro tramo, el secretario de Gobierno remarcó la importancia de valorar cómo seguirá el funcionamiento del sistema a partir del impacto de la baja de pasajeros para poder proyectar los próximos años. “Si este sistema se achicó y así va a quedar, primero es una muy mala política púbica porque tenemos que agrandar el transporte público, pero si el efecto de la pandemia es este más digitalizado, más virtual y menos de esto, eso tiene que estar adaptado a nuestro SITU”, entendió.

En junio del año pasado, teniendo en cuenta que los contratos del servicio de colectivos en Mar del Plata vencían el 19 de junio y que la discusión del nuevo pliego para llamar a licitación fracasó y terminó con el expediente archivado, el intendente Guillermo Montenegro extendió por el plazo de un año y medio -o hasta que se avance con una nueva licitación y adjudicación- la actual concesión que prácticamente monopoliza el empresario Juan Inza.

En paralelo, el Concejo Deliberante declaró por un año la emergencia en el transporte de la ciudad ante la “crisis” del sector por la pandemia lo cual permite al Ejecutivo disponer de modificaciones de recorridos, frecuencias y distintas características que hacen al servicio.