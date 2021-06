Colectivos: “Vamos a seguir por 18 meses con un sistema totalmente deficiente”

Lo expresó Cecilia Zampini, vecinalista que hizo uso de la Banca 25 del Concejo Deliberante en representación de un colectivo de vecinos. Piden que la creación de un nuevo pliego sea participativa.

(Foto: archivo / Que digital)

La sexta sesión pública ordinaria del Concejo Deliberante tuvo entre sus oradores a la vecinalista Cecilia Zampini, quien hizo uso de la Banca 25 en representación de un colectivo de vecinos conformado en el marco de la audiencia pública por el transporte público y planteó, no solo la disconformidad con el aumento de boleto y la prórroga de la concesión, sino también la necesidad de que la creación de un nuevo pliego sea de manera participativa.

El debate en torno al pliego del transporte público incluyó una audiencia pública donde, además del rechazo casi unánime al futuro del servicio de colectivos propuesto por el gobierno de Guillermo Montenegro, las y los oradores también se expresaron mayormente en contra de la actualidad del servicio.

Pero también entre sus oradores se conformó un colectivo informal de vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad que este jueves volvió al Concejo, en representación de la vecinalista de Los Acantilados, en búsqueda principalmente de exigir una elaboración participativa y vinculante de un nuevo pliego.

“Además del rechazo por unanimidad a la propuesta del nuevo pliego, lo que hizo la audiencia fue de alguna manera cristalizar las problemáticas de todo Mar del Plata y Batán”, explicó Zampini, una de las integrantes de ese colectivo articulado principalmente a través de WhatsApp, en diálogo con Qué digital.

La exposición de Zampini ante las y los concejales estuvo enfocada entonces en el transporte público y tiene entre sus ejes el último aumento decretado por Montenegro: “Va a ser del 47% y, primero que no se condice con la realidad de Mar del Plata, y mucho menos con el servicio de transporte que prestan las empresas”, expresó al respecto.

Otro de los ejes, además, estuvo en la conformación de un nuevo pliego: “Realmente lo que expresó toda la ciudadanía de Mar del Plata es que lo que hace falta es un nuevo pliego y no este que proponían, que era de una mirada de una Mar del Plata por atrás, donde todos los beneficios eran para lo que denominaron la “línea anular” y que después de la audiencia pública las modificaciones no fueron de fondo sino más bien de formas”, sumó.

En ese sentido, expresó cómo la continuidad de la concesión actual -a partir de la prórroga definida por Montenegro- afectará a los barrios, dado a que continuarán las ampliamente cuestionadas condiciones del servicio.

“Esta prórroga del servicio del transporte al servicio de los empresarios -y no de los usuarios- impacta en todos los barrios y sobre todo de la periferia de manera sumamente negativa porque vamos a seguir durante 18 meses con un sistema totalmente deficiente, donde no hay frecuencias suficientes en medio de una pandemia en la que incluso se disminuyeron los servicios. No van a ampliar ni los recorridos ni las frecuencias en estos 18 meses y no va a haber controles por parte del Municipio, que es lo mínimo que podría hacer”, lamentó.

EL TRANSPORTE PÚBLICO EN PANDEMIA Y UN FUTURO PLIEGO “A MEDIDA DEL USUARIO”

Las condiciones actuales del servicio, además de ser cuestionadas en cuanto a su función esencial -el traslado y conectividad de los barrios- también es criticado en función de la salud pública, más aún en pandemia: “El virus viaja en colectivo. No se cumple con ninguna medida de cuidado. Al haber menos frecuencias hay más gente en los colectivos, no hay distanciamiento, la gente viaja apretada, hacinada, no se cumple con la ventilación cruzada porque hace frío, la gente no las quiere abrir y el chofer no se ocupa de que estén abiertas. También una medida que estaba buenísima como la de las torres sanitizantes en los colectivos, hoy están vacías, de adorno”, manifestó.

Frente a esta necesidad de mejorar el transporte en la ciudad en el contexto actual, y la futura implementación de una nueva concesión, plantearon la necesidad de crear “una mesa de participación para la elaboración de un nuevo pliego”.

“Sería una mesa multisectorial con participación genuina de los distintos sectores de la ciudadanía y que sea vinculante. Realmente si está la voluntad política de tener un transporte a la medida de los usuarios y que dé respuesta, ¿por qué no participarían en el pliego sociedades de fomento, clubes y cooperadoras que son quienes usan el transporte público y conocen muy bien cuales son las necesidades?”, concluyó.