Cómo es la reapertura de actividades teatrales y musicales con protocolos sanitarios

Las salas y espacios culturales pueden abrir para dar clases de hasta diez personas y realizar ensayos. Todavía no están habilitadas las funciones con público.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Hace cuatro meses que la producción cultural se detuvo en Mar del Plata. Desde que se declaró la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus no hay ensayos, funciones ni grabaciones. Esta paralización en la actividad evidenció la precarización que viven trabajadores y trabajadoras que venían exigiendo la implementación de un protocolo sanitario para volver a trabajar. Y esta semana el intendente Guillermo Montenegro autorizó la reapertura de distintas actividades, entre las cuales se incluyó a los espacios culturales para ensayos y clases teatrales, la apertura de estudios de grabación y clases individuales de música. Las funciones, no obstante, todavía no están permitidas.

A partir de esta semana, quedó autorizado –como venían exigiendo desde el Observatorio Cultural– el protocolo sanitario que habían presentado tanto salas y espacios teatrales como del sector de la música para ir retomando poco a poco las distintas actividades que ofrece la industria cultural en la ciudad.

En este sentido, el secretario de Producción, Fernando Muro, brindó algunos detalles a través de una charla virtual que mantuvo con vecinos este miércoles. El decreto autoriza la apertura de las salas de ensayo, estudios de grabación y clases individuales de música; como también de los espacios culturales y escénicos. “En lo que respecta a la actividad del teatro el lunes se aprobó los ensayos y las clases, pero todavía las funciones no están permitidas”, señaló Muro.

Además, agregó que las clases de teatro “pueden volver con un máximo de 10 personas”, y la misma cantidad de personas pueden ensayar cumpliendo con el protocolo sanitario. Aunque las funciones teatrales con público aún no están permitidas, el funcionario resaltó que se permite hasta un máximo de 10 personas para “hacer una producción vía streaming”.

En cuanto al sector de la música, se autorizó la apertura de las salas de ensayo, estudios de grabación y salas para el dictado de clases individuales que deberán seguir normas de bioseguridad. Dentro de los requerimientos, la norma indica que los establecimientos no podrán acopiar instrumentos, en los estudios de grabación no podrán ingresar personas que realicen otras tareas como fotógrafos y sugiere que los o las cantantes cuenten con micrófono personal, o en su defecto el establecimiento deberá proporcionar uno cubierto con un film.

En ambos casos, el protocolo sanitario indica medidas generales de prevención: higienizarse las manos con agua y jabón, mantener el distanciamiento social, no generar contacto físico como abrazos o besos. A su vez, indica que no puede haber personas que estén con “infecciones respiratorias”. También establece mantener de forma regular los ambientes ventilados y el uso obligatorio de tapabocas.

ACCESO A SALAS Y ESPACIOS CULTURALES

En cuanto al traslado a los espacios y salas recomiendan evitar, en lo posible, el uso de transporte público, y si el viaje es corto sugieren caminar o utilizar la bicicleta y quienes viajen en autos particulares deberán mantener el vehículo ventilado y desinfectado.

Una vez en el lugar, deberá controlarse la temperatura, desinfectar el calzado en un trapo con lavandina, lavarse las manos o en su defecto limpiarse en seco con alcohol en gel, entre las principales medidas de higiene. También recomiendan que toda persona que ingrese a la sala o espacio cultural debe limpiar el celular y llaves servilletas de papel y desinfectante. Por otro lado, piden que haya horarios escalonados de entrada y salida para evitar aglomeraciones de gente.

PROTOCOLO SALAS Y ESPACIOS TEATRALES