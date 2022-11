Con plus nocturno, aprueban el aumento de la tarifa de taxis y remises

Se trata de un incremento del 43% durante el día y un 71% para la noche. Entrará en vigencia cuando la ordenanza sea promulgada por el intendente.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con el agregado de un diferencial nocturno que encarecerá los viajes entre las 22 y las 6 de la mañana, el Concejo Deliberante aprobó este martes el aumento de la tarifa de los taxis y remises de Mar del Plata que entrará en vigencia una vez que sea promulgado por el intendente Guillermo Montenegro y que implica subas del 43% durante el día y del 71% durante la noche.

El incremento fue aprobado por unanimidad durante la sesión del Concejo Deliberante realizada este martes y, puntualmente, el expediente dispone que la tarifa pase de los actuales $210 a $300 para la bajada de bandera durante el día y $360 durante la noche entre las 22 y las 6. En cuanto a la ficha cada 160 metros, fija un aumento de los actuales $14 a $20 durante el día y $24 por la noche.

De esta manera, los aumentos del 43% durante el día y 71% durante la noche en taxis y remises entrarán en vigencia en Mar del Plata “a partir de la 0 hora del día siguiente a la fecha de promulgación” de la ordenanza, acción que estará a cargo del intendente.

El debate en el Concejo se inició hace un mes tras la presentación de los sectores representantes de taxistas y remiseros –Sociedad de Conductores de Taxis, Asociación Marplatense de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Ampat), Taxicoop, Malvinas Taxi, Sindicato Único de Peones de Taxis (Supetax), Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax), Remicoop y Remises Paso Car’s-, y ante el aval mostrado por el estudio de costos oficial de la Dirección de Transporte la solicitud avanzó en las comisiones internas para llegar este martes a sesión.

El debate se produjo en medio de la tensión vigente entre el sector y el gobierno municipal que, tras un cambio de postura, en los últimos meses empezó a impulsar una normativa para regular el desembarco de las aplicaciones de transporte que, en algunos casos y de manera ilegal, ya funcionan en la ciudad.

El estudio de costos realizado por la Dirección de Transporte de manera “referencial y no vinculante” había arrojado un valor de ficha de $20,08 y además la dependencia consideró que el pedido de aplicar una tarifa nocturna más cara “resulta razonable y su implementación una herramienta válida para la consolidación de la oferta de servicio nocturno”.

La aplicación de un plus nocturno había sido requerida en el anterior aumento y no había sido convalidado por el Concejo luego de que el gobierno municipal dijera no estar en condiciones de expedirse y dar una definición al respecto a la espera de terminar con la inspección anual de las unidades y avanzar con la instalación de los GPS para evaluar el estado de situación del servicio, tras meses críticos en cuanto a la disponibilidad de autos, sobre todo en horario nocturno.

El último aumento aprobado entró en vigencia el 28 de junio, fue del 40% y llevó la bajada de bandera de $150 a $210 y la ficha de $10 a $14.