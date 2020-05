Con una “prueba piloto”, abrirán comercios minoristas y peluquerías en Mar del Plata

Lo anunció el intendente Montenegro y se realizará durante el fin de semana entre las 9 y las 17. “Si vemos que no es lo que se esperaba, se va a suspender”, sostuvo.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro anunció este jueves que durante el fin de semana se pondrá en marcha un “plan piloto” en Mar del Plata por medio del cual se permitirá -pese a la continuidad de la cuarentena por el coronavirus– la apertura de todos los comercios minoristas y peluquerías de la ciudad, entre las 9 y las 17.

“Es para todo el Partido de General Pueyrredon, para todos los locales de venta minorista de cercanía de venta de bienes”, detallaron desde el gobierno municipal en una conferencia de prensa y explicaron que, concretamente, el “plan piloto” se realizará durante sábado y domingo entre las 9 y las 17. En ese sentido, pidieron “responsabilidad” a comerciantes y a los vecinos, y solicitaron que las compras se limiten a “los lugares más cercanos a sus domicilios”.

“Bajo ningún concepto esto significa que se terminó la cuarentena”, expuso luego del anuncio el coordinador del Gabinete, Alejandro Rabinovich, y explicó que el lunes se realizará la evaluación de lo ocurrido y luego se tomará una decisión sobre si ello continuará de manera permanente. “Si vemos que no es lo que se esperaba, se va a suspender”, sostuvo Montenegro.

El anuncio del intendente Montenegro -ampliado luego por tres de sus funcionarios- se produjo este jueves a media mañana luego de que más temprano se habilitaran siete nuevos rubros para funcionar en Mar del Plata y mientras siguen en evaluación por parte de las autoridades nacionales y provinciales otras actividades, entre ellas justamente la de comercios minoritas.

De todas maneras, Montenegro anunció sobre este último sector tener la habilitación para realizar un “plan piloto” de apertura durante el fin de semana para evaluar su impacto y su desarrollo. La disposición incluye a todos los comercios minoristas de la ciudad y también a las peluquerías que podrán abrir sus puertas durante sábado y domingo de 9 a 17.

Al momento de realizar el anuncio, Montenegro pidió “responsabilidad” y remarcó que como ciudad “hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias”. Y reparó: “Tenemos que recordar que estamos en cuarentena”.

En ese sentido, destacó que la medida tomada implica una “reactivación económica” y enfatizó que a partir de esta decisión “no se va a poder ir a la plaza y a la costa, no hay actividad recreativa, esta todavía no es la etapa”.

“Les pido muchísima responsabilidad a todos, a los comerciantes para hacer cumplir los protocolos y a los ciudadanos en que los cumplan. Apelo a la responsabilidad de cada uno”, sumó y así reiteró: “No nos va a temblar la mano en volver para atrás con la medida”.

Tras el anuncio de Montenegro, el coordinador del Gabinete, Alejandro Rabinovich; el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti; y el de Producción, Fernando Muro, dieron más detalles de la decisión.

En primer término, Rabinovich sostuvo que el “plan piloto” de reapertura es “para todo el Partido de General Pueyrredon, para todos los locales de venta minorista de cercanía de venta de bienes y las peluquerías“, y señaló que se realizará durante sábado y domingo entre las 9 y las 17. Luego reiteró que “cualquier rubro puede abrir del comercio minorista” y pidió a la población que las compras a realizarse “sean en los lugares más cercanos a sus domicilios” para evitar “un descontrol en el transporte”.

“Abrimos esto pensando en que las personas puedan salir un rato a hacer una compra y que la cuarentena continúe. No está limitado por edades, es para todas las edades; lo que hay que pedir es la responsabilidad de cada uno de cómo se sale, cuánto tiempo se sale. No es recreativo esto, es para movilizar una parte importante del comercio de nuestra ciudad”, afirmó luego.

Puntualmente, los funcionarios detallaron que los bares y restaurantes sólo están habilitados –a partir de este jueves– para realizar comida para llevar. “No están habilitados para el servicio en el lugar”, aclararon. Y en el caso de los locales de venta ropa, por ejemplo, señalaron que dentro de las limitaciones para abrir el fin de semana aparecen el no funcionamiento de los probadores y la recomendación de agilizar los procesos de devolución o cambios de prendas.

Por otro lado, Muro afirmó que “los protocolos se siguen cumpliendo a rajatabla” y detalló que para los comercios minoritas y peluquerías ya hay dos aprobados -todavía no fueron difundidos oficialmente- y son los que se deberán aplicar este fin de semana.

Y luego Rabinovich enfatizó: “La cuarentena continúa. Lo que se está haciendo acá es una prueba piloto para la reapertura de los comercios minoristas, pero bajo ningún concepto esto significa que se terminó la cuarentena en General Pueyrredon”.