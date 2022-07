Un vecinalista se encadenó en la Banca 25 contra un plan de viviendas

Se trata del presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Fortunato de la Plaza, Matías Méndez. Cuestiona la cesión de terrenos para la construcción de un plan de viviendas.

(Foto: Qué digital)

El presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Fortunato de la Plaza, Matías Méndez, se encadenó este jueves en el Concejo Deliberante al hacer uso de la Banca 25, donde expuso contra la cesión de terrenos para la construcción de un plan de viviendas que, asegura, se realizó de manera “ilegal” y apuntó contra las autoridades del Consejo Escolar. La sesión que se llevaba adelante en el Cuerpo pasó a un cuarto intermedio a la espera de que el hombre se desencadene.

En el marco de las exposiciones de vecinos en la Banca 25 por problemáticas de distintos barrios, cuando le llegó el momento al representante de la Sociedad de Fomento del barrio Fortunato de la Plaza, sucedió algo insólito: decidió encadenarse a la espera de que le brinden “una respuesta” en torno a terrenos del barrio que fueron cedidos a una organización social para un plan de viviendas y que fueron objeto de un informe en los últimos días en un medio nacional opositor al gobierno nacional.

“Hoy nos encontramos discutiendo vecinos con vecinos por una cesión de tierras que eran para educación. Me indigna como vecinalista y referente barrial que esté pasando esto con la educación”, introdujo Méndez al exponer, todavía sin cadenas a la vista.

Según manifestó, se cedieron terrenos a la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) “en una maniobra fraudulenta” y apuntó contra la presidenta del Consejo Escolar, Natalia Russo. “Tendría que estar acá dando explicaciones por ceder la firma de los terrenos que eran para educación”, continuó.

Además, apuntó a los concejales por el tratamiento de las notas habrían presentado al respecto, y mencionó que incluso se presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

“En esos terrenos hace 30 años que no se pudo hacer nada y hoy dirigentes sociales llevan adelante un proyecto adelante con viviendas que me parece perfecto pero creo que no es el lugar”, dijo Méndez a la vez que apuntó a que Russo renuncie y agregó antes de encadenarse: “No nos vamos a ir de acá hasta que nos den una respuesta“.

A partir de esta situación, la sesión del Concejo Deliberante pasó a un cuarto intermedio con el objetivo de solucionar la situación, ya que el hombre, que tenía cinco minutos para exponer, permaneció encadenado a la Banca 25.