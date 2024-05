Conflicto municipal: “Que bajo la extorsión se quiera generar diálogo, conmigo no”

El intendente le respondió al sindicato tras las acusaciones. “Los agravios personales no me preocupan”, dijo.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro le respondió este viernes al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) después de las acusaciones vertidas como parte del conflicto salarial, afirmó que “los agravios personales no le preocupan” y cuestionó el anuncio de una movilización en torno al torneo internacional del pádel que se lleva a cabo en el Polideportivo: “Que bajo la extorsión se quiera generar diálogo, conmigo no”.

Mientras la negociación salarial sigue sin ningún tipo de avance y el enfrentamiento entre el gobierno y el gremio avanza por diversos carriles paralelos, este viernes Montenegro se refirió en conferencia de prensa a la continuidad del conflicto y respondió las afirmaciones vertidas en los últimos días por los dirigentes entre las cuales lo acusaron de hacer “negociados” y de “vaciar” distintas dependencias.

“Los agravios personales no me preocupan porque mi responsabilidad es otra, sí me preocupa si hay algo que puede afectar a los vecinos o a la ciudad”, introdujo el intendente en su respuesta y así rápidamente se refirió a la protesta que fue convocada para este viernes a las 17.30 a inmediaciones del Estadio Polideportivo donde de desarrolla el “Argentina Premier Padel”.

“Cuando veo que algo de la magnitud que tiene el torneo de padel se puede empañar me preocupa por el laburo que se genera ahí, los foodtruck, los locales de venta deportiva… son marplatenses que están laburando. Van a hacer algo que le van a complicar la vida al tipo que está laburando”, retrucó sobre la movilización anunciada y ratificó su decisión de seguir descontando aquellas horas o días no trabajados por medidas de fuerza, discusión que se encuentra judicializada a la espera de definiciones.

“Cuando tu problema es con la ciudad y con el vecino sí me voy a enojar: me parece un disparate, es no entender lo que se está viviendo: es la ciudad y el tipo que labura que está esperando este momento, en una época compleja y vos le vas a hacer una movilización para joder al tipo que está ahí. Me enoja, claro que me enoja”, expresó más adelante en la conferencia.

Asimismo, sostuvo que si la protesta llega a implicar un corte de calles se realizará una denuncia penal, como en otros casos anteriores realizados por ejemplo a organizaciones sociales.

Por otro lado, sobre otras acusaciones planteadas por el gremio respondió que “si hay alguna duda que lo denuncien” en la Justicia y no “sólo a través de una conferencia de prensa. E insistió: “No me importan las agresiones personales, el diálogo lo voy a seguir teniendo, es una situación compleja, pero que bajo la extorsión se quiera generar un diálogo, conmigo no”.