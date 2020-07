Coronavirus: ante el brote, piden que el gobierno convoque al comité de crisis

El consejo de asesor de prevención e intervención fue creado en marzo cuando se sancionó la emergencia sanitaria. Desde Acción Marplatense advierten que se reúne desde el 2 de abril.

Ante el crecimiento de casos de coronavirus en Mar del Plata en el marco del brote desatado hace ya dos semanas, y en coincidencia con el pedido formulado días atrás por los Comités Barriales de Emergencia (CBE), desde Acción Marplatense reclamaron que el gobierno municipal convoque al comité de crisis conformado en el inicio de la pandemia y pidieron “evitar modelos reduccionistas de gestión”.

El 12 de marzo pasado el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que declaró la emergencia sanitaria en la ciudad, con el objetivo de facilitar cuestiones administrativas en torno al tratamiento del virus, en caso de ser necesario. La aprobación se dio a partir de un acuerdo previo alcanzado por todas fuerzas teniendo en cuenta diversas modificaciones que se realizaron al expediente que había elevado el Ejecutivo al Concejo. La modificación más significativa fue la creación de un “consejo de asesor de prevención e intervención para el abordaje del coronavirus”.

En el marco del desarrollo del brote que ya lleva más de dos semanas, desde Acción Marplatense se hicieron eco del pedido realizado en los últimos días desde los CBE para que se convoque al comité de crisis que, aseguran, no se reúne desde el 2 de abril.

“El gobierno municipal debe convocar al comité de crisis porque tal como se ha denunciado, no está funcionando, no es convocado y no es considerado para la evaluación de la información, ni de las decisiones”, expuso la concejal de Acción Marplatense Paula Mantero.

En relación a la evolución de los indicadores de la pandemia en Mar del Plata, Mantero apuntó que “la forma de articular las opiniones, recomendaciones y respuestas que demanda la coyuntura en la ciudad debe ser el comité de crisis”.

El consejo de asesor de prevención e intervención para el abordaje del coronavirus creado por ordenanza es presidido por el intendente y coordinado por la Secretaría de Salud. Sus integrantes son los miembros de la Secretaría de Salud, Región Sanitaria VIII, el Instituto Nacional de Epidemiología (INE), el Hospital Interzonal General de Agudos, el Hospital Materno Infantil, el Colegio de Médicos, el olegio de Bioquímicos, Sociedad Marplatense de Infectología, la dirección de las clínicas privadas de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad FASTA y tres representantes de la comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante.

La concejal de Acción Marplatense planteó que “la ausencia de convocatoria es injustificada y posiblemente responda a una visión reduccionista de la crisis sanitaria”. Y sobre el término “reduccionista”, la concejal sostuvo que “no hay sistematicidad en el análisis de los datos, de las tendencias ni de las perspectivas”.

En esta misma, también línea cuestionó la “falta de coordinación institucional” y afirmó que “no se aprovechan dispositivos existentes en la ciudad que responden a diferentes jurisdicciones y sectores”. “El INE, la Región Sanitaria VIII, las clínicas privadas, los colegios profesionales, los distintos sectores políticos que deben funcionar con una sola coordinación”, consideró.

Por último, Mantero manifestó que “la elaboración de respuestas que demanda esta realidad cambiante y de difícil predicción no puede basarse en una modalidad de gestión, ni fragmentaria, ni personalizada”.