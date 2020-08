Coronavirus: buscan traer médicos para reforzar la atención y abrirán más hoteles

Lo adelantó la secretaria de Salud. Están en contacto con autoridades provinciales para reforzar con terapistas el sistema sanitario. Pondrán a disposición 200 camas extrahospitalarias para casos sospechosos.

(Foto: archivo / Qué digital)

“El sistema sanitario está resistiendo hasta ahora bien“. Con esa definición prácticamente inició este jueves una rueda de prensa la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, aunque también hizo referencia a diversas medidas que comienzan a tomarse por estos días ante el exponencial crecimiento de casos de coronavirus que se registran en Mar del Plata: pondrán a disposición otras 200 camas extrahospitalarias en hoteles para descomprimir de pacientes sospechosos los sanatorios privados y avanzan conversaciones con el gobierno provincial para lograr la llegada de profesionales de la salud para reforzar el área de terapia intensiva del sistema sanitario de la ciudad.

Tras cuatro jornadas con más de cien casos positivos de coronavirus diarios detectados en Mar del Plata y con un total de casos activos que por estas horas llega a los 1100, la secretaria de Salud respondió diversas consultas en una rueda de prensa este jueves y adelantó dos medidas conversadas en las últimas horas con efectores provinciales y con representantes de sanatorios privados de la ciudad con el objetivo de evitar su saturación.

Inicialmente, Bernabei trazó un panorama de situación sanitaria con respecto a los 1100 casos activos que se encuentran hasta este jueves en la ciudad y reparó que de ellos el 9% se encuentra en internación y 10 pacientes se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. Explicó así que el resto se encuentra cumpliendo aislamiento domiciliario o extrahospitalario en los hoteles que tiene a disposición de la Municipalidad. Según detalló, en los tres hoteles hoy habilitados se encuentran unos 50 pacientes entre casos confirmados y sospechosos.

“Tenemos muchísimos casos de contagio y el sistema sanitario está resistiendo hasta ahora bien“, entendió la funcionaria.

De todas maneras hizo referencia a una reciente reunión con autoridades de la Zona Sanitaria VIII en la cual expresaron a las clínicas y sanatorio privados una alternativa para evitar la congestión de esos centros, orientada a habilitar más hoteles para derivar allí casos sospechosos que se encuentran con síntomas leves.

“El Municipio tiene en disponibilidad 200 habitaciones en ocho centros extrahospitalarios para que las clínicas puedan derivar pacientes sospechosos y no estén ocupando camas de internación a la espera de un resultado de laboratorio. Es decir que todo aquello que no reviste una condición clínica que requiriera una evaluación de sintomatología por comorbilidad o por situación clínica de síntomas moderados a severos pueden ser aislados en una de estas habitaciones a la espera de resultados, y esto evidentemente libera camas de la internación dentro del sector privado”, expuso Bernabei.

En torno a la disponibilidad de camas en el sector sanitario y luego de que se expusieran algunos casos de pacientes que han tenido que deambular por diversos centros asistenciales privados para lograr una internación, la funcionaria dijo que realizaron una nueva recomendación a las clínicas y hospitales privados: que reduzcan su atención en general y que sólo se atiendan cuestiones de urgencia.

“En marzo o abril cuando se empezaron a tomar las primeras medidas y todo lo que no era atención programada no estaba autorizada y solamente se trabajaba en cuestiones de urgencia había una buena disponibilidad de camas”, reparó y sumó: “Lo que intentamos que se entienda es que tenemos que volver a esa situación cuando tenernos una tasa contagio tan alta como la que estamos teniendo en este momento. Lo que hay que trabajar es sobre la urgencia, sobre la urgencia ontológica. Y toda aquella actividad que pueda ser programada tratar de que no se cubra con camas que eventualmente podrían llegar a necesitarse para pacientes que son covid positivos”.

UN PEDIDO PARA QUE LLEGUEN MÉDICOS COMO REFUERZO

Bernabei contó que en los últimos días el gobierno municipal avanzó en conversaciones para gestionar la llegada de médicos que permitan reforzar la atención del área de terapia intensiva en los distintos sanatorios del sistema que opera en Mar del Plata.

Así, planteó que se expuso ante las autoridades bonaerenses “la posibilidad de traer médicos terapistas a la ciudad porque realmente la ciudad carece del recurso humano en salud”, señaló y agregó que la ciudad no cuenta con ese recurso humano “hoy en términos de pandemia y lo carecía en enero en términos de no pandemia”. “Esto siempre lo hemos hablado, sobre la criticidad en General Pueyrredon de la disponibilidad de recurso humanos especializado”, afirmó.

De esta manera, la funcionaria detalló que actualmente el 86% de la planta municipal de salud se encuentra afectado a tareas en todos los dispositivos del primer nivel de atención por lo que decidió avanzarse con Provincia “para tratar de traer más recursos humanos a la ciudad y poder afectarlos al segundo y tercer nivel de atención“.

Por otro lado, Bernabei descartó la posibilidad de generar camas de internación en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), tal como pidieron desde el Frente de Todos días atrás. “El CEMA no tiene estructura para colocar camas de internación”, sostuvo.