Coronavirus: comienza a funcionar el consejo asesor de prevención e intervención

Viviana Bernabei en conferencia de prensa (Foto: prensa MGP)

El consejo asesor de prevención e intervención para el abordaje del coronavirus comenzará a funcionar este viernes en Mar del Plata, luego de haber sido creado este jueves mediante una ordenanza aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante. Según adelantaron desde la Secretaría de Salud, luego de confirmar el primer caso positivo en Mar del Plata, la reunión se realizará este viernes desde las 10 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA)

La ordenanza fue aprobada por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante, y es la misma por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en la ciudad, con el objetivo de facilitar cuestiones administrativas en torno al tratamiento del virus, en caso de ser necesario. La aprobación en la sesión se dio a partir de un acuerdo previo alcanzado por todas fuerzas teniendo en cuenta diversas modificaciones que se realizaron al expediente que había elevado el Ejecutivo al Concejo. La más significativa modificación , fue justamente, la creación de un “consejo de asesor de prevención e intervención para el abordaje del coronavirus”.

De esta manera, el consejo es presidido por el intendente municipal y coordinado por la Secretaría de Salud. Sus integrantes son los miembros de la Secretaría de Salud municipal, Región Sanitaria VIII, Instituto Nacional de Epidemiología, Hospital Interzonal General de Agudos, Hospital Materno Infantil, Colegio de Médicos, Colegio de Bioquímicos, Sociedad Marplatense de Infectología, dirección de las clínicas privadas de Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad FASTA y tres representantes de la comisión de Calidad de Vida y Salud Pública del Concejo Deliberante.

En este marco, el consejo trabajará en el marco de la situación que se presente en Mar del Plata y con la herramiento de la vigencia de la emergencia sanitaria que apunta a “adoptar las acciones que permitan difundir las medidas sanitarias oportunas, convenientes y necesarias para la prevención, detección y control del virus” de acuerdo a los protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires.

En el marco de la emergencia se autoriza al gobierno por 90 días, en caso de ser necesario, “a contratar y/o adquirir en forma directa todos los servicios y bienes, comprendiendo en ello a manera enunciativa insumos sanitarios, métodos de detección, campañas de difusión pública,, que resulten necesarios para dar respuesta en materia sanitaria municipal a la población del Partido de General Pueyrredon”.

“El personal municipal estará afectado a la emergencia durante el tiempo que dure la misma, finalizada volverá a sus condiciones laborales habituales. Dicha afectación deberá realizarse en el marco de la Ley nº 14656 pudiéndose disponer su reestructuración funcional mediante traslados, cambios de dependencias, tareas y toda otra medida que se considere conveniente a los fines de garantizar el funcionamiento del sistema de salud afectado”, puntualiza la ordenanza aprobada este jueves por unanimidad.

Cabe recordar que este jueves el gobierno municipal confirmó el primer caso de coronavirus en Mar del Plata. Se trata de un hombre de 71 años que regresó recientemente de un viaje a Europa (España). Asimismo se afirmó que no existen otros casos en análisis en la ciudad. “No tenemos otros casos sospechosos en estudio en la ciudad; no hay muestras enviadas a la Ciudad de Buenos Aires ni recibidas en el Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Este era el único caso sospechoso“, aseguró la secretaria de Salud, por fuera de otras tres personas que están en seguimiento a las que se considera contactos ya que compartieron avión con una persona que dio resultado positivo en Buenos Aires, aunque por el momento no registran síntomas y están en cuarentena domiciliaria sólo por prevención.