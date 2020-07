Coronavirus: críticas al funcionamiento de los protocolos en el Hospital Houssay

El titular del SAME, Juan Di Matteo, se refirió al brote de contagios y cuestionó el cumplimiento de las medidas de prevención en el sanatorio.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Luego del brote de contagios en el Hospital Houssay, centro de la mayor parte de los casos activos de coronavirus en Mar del Plata, el titular del SAME a nivel local, Juan Di Matteo, se refirió al pico registrado en las últimas horas y cuestionó el funcionamiento de los protocolos de prevención en el sanatorio de Juan B. Justo al 1700.

“Sin ninguna duda hay un brote. Ya son alrededor de 19 personas las contagiadas en el mismo lugar, con estas 11 que se sumaron en 24 horas. Evidentemente hay una falla en los protocolos -si es que los protocolos existieron- o el no cumplimiento estricto de los mismos”, manifestó Di Matteo, incluso poniendo en duda que se lleven adelante medidas de prevención, en una entrevista con Telefé Mar del Plata.

Específicamente, el titular del SAME sustentó sus dudas al haber tres familiares de pacientes internados que luego de haber presentado síntomas respiratorios leves, dos fueron aislados en un hotel y el restante, de 72 años, está internado en aislamiento en el Interzonal. “La restricción de las visitas evidentemente no se debe haber cumplido”, consideró.

Cabe recordar que, según informó la Municipalidad este miércoles, los once casos que se sumaron en as últimas horas con nexo en el Houssay corresponden a trabajadores de salud (seis), contactos de casos positivos (tres), una paciente y un trabajador de seguridad. Previamente y desde el desde el 30 de junio, se habían confirmado otros siete casos entre pacientes y personal. Actualmente, 18 de los casos activos tienen relación con el sanatorio.

En cambio, al refereirse al geriátrico que fue otro de los focos evidenciados este miércoles, Di Matteo confirmó que la situación está “totalmente controlada”. Al respecto, explicó que en el transcurso del miércoles el SAME realizó un operativo importante donde “se hisoparon, junto con la gente del laboratorio, a todos los abuelos y a todo el personal de salud del geriátrico”. Como resultado informó que “solo hubo que trasladar a tres abuelos que estaban con síntomas respiratorios leves y algún registro febril”. De esos tres casos, uno de ellos fue el que se informó como positivo junto a una trabajadora y un contacto estrecho.

En tanto que el resto del personal del geriátrico, confirmó que fue testeado en su totalidad y “a última hora recibimos los resultados, donde todos son negativo, salvo dos personas ” se trata de dos trabajadores que ya habían sido aislados por contacto estrecho con el caso positivo que “se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo con el aislamiento obligatorio en su domicilio”.

Por último, el titular del SAME sostuvo que “sin ninguna duda, el virus está circulando obviamente esto hace que uno no deba relajarse, toma mucha importancia la responsabilidad individual en cada una de las acciones”. Es por eso que Di Matteo, recordó –como lo viene haciendo en estos cuatro meses- la importancia del uso del tapaboca, el lavado de manos y el distanciamiento social. “Son las medidas básicas pero cuando uno busca el nexo epidemiológico, alguna de estas acciones básicas no se cumplió”, cerró.