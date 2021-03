Coronavirus: diferirán la aplicación de la segunda dosis para vacunar a más personas

Deberán pasar al menos tres meses entre las aplicaciones. La decisión fue consensuada entre las y los ministros de Salud de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

(Foto: archivo / Qué digital)

Frente a la evidencia científica que indica una importante respuesta inmune con las primeras dosis de las vacunas contra el coronavirus, el gobierno nacional acordó con los ministros de Salud de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires diferir la aplicación de las segundas dosis con el objetivo de enfocar la logística y el stock disponible a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles ante el temor a un rebrote.

El acuerdo logrado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con sus pares de las 24 jurisdicciones se dio a conocer este viernes por la tarde, tras una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en el marco de una jornada marcada por la llegada de un nuevo vuelo con vacunas desde Moscú.

Según informaron desde Presidencia, planean diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de las vacunas que hasta el momento llegaron al país -Sputnik V (más allá de tener dos componentes distintos), Covishield y Sinopharm- para ampliar la cantidad de personas inmunizadas con la primera dosis, principalmente grupos de riesgo.

Vizzotti lo planteó en el Cofesa a partir de la recomendación recibida por parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y del Comité de Expertos que asesora a las autoridades.

Los factores que llevaron a considerar esta decisión son principalmente la situación epidemiológica, la escasez e inequidad global en la distribución de vacunas, las nuevas cepas y la evidencia científica en constante actualización. En consecuencia, se adoptarán tres estrategias: diferir al menos por tres meses la aplicación de las segundas dosis y, tras ese plazo, priorizar a la población con factores de riesgo a la hora de completar el esquema.

Asimismo, en torno al personal de salud de áreas críticas o más expuestas, la recomendación del Consejo es la de completar los esquemas con el intervalo convencional, es decir, tras el mínimo establecido según cada vacuna. A su vez, para las personas que ya pasaron la enfermedad, proponen postergar la aplicación de su primera dosis entre tres y seis meses después del alta.

La estrategia será monitoreada en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de hacer seguimiento del operativo, generando mayor evidencias o bien aplicando medidas correctivas en caso de ser necesarias.

El anuncio se da luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobara el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm para mayores de 60 años, algo que ya había ocurrido con las vacunas de Covishield-AstraZeneca y Sputnik V, lo que permitirá aumentar el ritmo de vacunación de ese grupo etario.

En lo que respecta a la llegada de vacunas, el anuncio se dio a la espera de que este viernes aterrice en Ezeiza un nuevo vuelvo de Aerolíneas Argentinas -el noveno a Moscú- con 370 mil dosis de Sputnik V. Con ellas, el país habrá concretado la llegada de un total de 5.250.540 unidades.

Por otro parte, también Vizzotti dio definiciones en torno al contrato firmado con el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd para la llegada de tres millones más de vacunas de Sinopharm. En ese sentido, el gobierno espera la confirmación de China para que la semana que viene llegue el primer millón.