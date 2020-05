Coronavirus en Mar del Plata: “Estamos evaluando los nexos en las dos clínicas”

Lo dijo la secretaria de Salud al referirse a los ocho casos positivos de trabajadores de la salud, y señaló: “No tenemos elementos en este momento para definir que haya circulación comunitaria”.

(Foto: prensa MGP)

“No tenemos elementos en este momento para poder definir que Mar del Plata tenga circulación comunitaria de coronavirus. Estamos evaluando los nexos de las dos clínicas, no del otro caso que vino del conurbano, que está claro cuál fue la fuente de contagio. No tenemos el caso cero ni en la Clínica del Niño ni en la Pueyrredon. Hasta no poder determinar si ese caso cero está adentro de la clínica o afuera no podemos aseverar ni una cosa ni la otra”.

Esa fue la definición central que brindó este miércoles la secretaria de Salud de la Municipalidad, Viviana Berbabei, en el marco de una conferencia de prensa en la que se refirió a los ocho casos positivos de coronavirus actualmente activos en la ciudad correspondientes todos a trabajadores del sistema de salud: cinco de la Clínica del Niño, dos de la Pueyrredon y uno a un médico que trabaja en Lomas de Zamora y la Ciudad de Buenos Aires y que vive en Mar del Plata.

Secundada por el titular del SAME Mar del Plata, Juan Di Mateo, Bernabei llevó adelante la rueda de prensa luego de una seguidilla de jornadas en las cuales se sumaron ocho casos positivos en la ciudad relativos a personal del sistema de salud. En ese sentido, inicialmente planteó que no hay en este momento “ningún paciente en internación” en torno a casos de Covid-19 y señaló que los ocho infectados están cumpliendo el aislamiento en sus domicilios o en hoteles puestos a disposición por la municipalidad.

Según explicó, los siete casos de trabajadores de las dos clínicas de la ciudad se encuentran “totalmente asintomáticos” y el que presenta síntomas leves es el trabajador que se desempeña en el Gran Buenos Aires, cuya fuente de contagio tenida en cuenta oficialmente es haber llegado de una zona con circulación viral.

En torno al primer caso detectado en la Clínica del Niño el pasado viernes, Bernabie confirmó que en el marco del seguimiento clínico y epidemiológico se le realizó un segundo testeo que dio negativo -aunque ello aún no implica que esté en condición de alta-. Por otro lado, afirmó que no está “definido todavía el nexo epidemiológico”, lo mismo que ocurre con los dos casos de la Clínica Pueyrredon.

En este marco, la funcionaria destacó que desde el sábado y hasta este martes se realizaron en total unos 450 testeos “con todos los contactos estrechos laborales y personales que fueron dando negativos hasta ahora“, según puntualizó, y luego insistió en que sigue el trabajo para “intentar encontrar los nexos epidemiológicos” en las dos clínicas.

En esa línea, en otro tramo de la conferencia, fue que definió: “No tenemos elementos en este momento para poder definir que Mar del Plata tenga circulación comunitaria. Estamos evaluando los nexos de las dos clínicas, no del otro caso que vino del conurbano, que está claro cuál fue la fuente de contagio. No tenemos el caso cero ni en la Clínica del Niño ni en la Pueyrredon. Hasta no poder determinar si ese caso cero está adentro de la clínica o afuera no podemos aseverar ni una cosa ni la otra”.

Desde el inicio de la pandemia hasta este miércoles a la mañana, el total de casos positivos de coronavirus en Mar del Plata registrados es de 25, y de ellos hay ocho que se mantienen activos, cinco vinculados con la Clínica del Niño, dos a la Clínica Pueyrredon y otro que se desempeña en el Gran Buenos Aires y vive en la ciudad. En cuanto al resto, 15 personas recibieron el alta y las dos restantes fallecieron.

LA CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA: