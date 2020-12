Coronavirus: la vacunación en Mar del Plata empezaría en enero con 400 mil dosis

Así lo anticipó la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, en conferencia de prensa. Mar del Plata, Bahía Blanca y el AMBA serían los principales destinos para el inicio de la vacunación.

(Foto: archivo / Qué digital)

La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, deslizó en conferencia de prensa que el operativo de vacunación en Mar del Plata contra el coronavirus comenzaría en enero y en primer término con 400 mil dosis. La ciudad, además, sería uno de los primeros puntos de referencia junto a Bahía Blanca y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Lo que noto es el cansancio de la sociedad. Todos lo estamos. Ha sido un año largo. Pero lo que no podemos es relajarnos. La gente tiene que entender que estamos cerca de la vacunación“, dijo la titular de Salud ante una de las primeras consultas y luego de realizar un paneo general sobre la situación epidemiológica.

Si bien todavía persiste la falta de definiciones concretas a nivel nacional sobre la llegada de vacunas, más allá de los anuncios del presidente Alberto Fernández en relación al posible inicio de la vacunación antes de fin de año, el horizonte más concreto para Mar del Plata según Bernabei parece ser el mes de enero.

Ante estas proyecciones, la funcionaria remarcó la necesidad de reforzar la prevención a la espera de la vacuna. “La vacuna todavía no ha llegado al país. Se está trabajando fuertemente con Provincia en armar todo el operativo de logística. Tenemos todos los equipos ya planificados para dar cobertura al procedimiento de vacunación para cuando tengamos la vacuna. Hoy todavía no está y no sabemos cuando porque no tenemos precisiones de la Provincia sobre cuándo va a estar disponible”, aclaró.

En cuanto al relevamiento poblacional y los primeros alcanzados por las vacunas por orden de prioridades, la secretaria de Salud indicó que hay 400 mil personas que cumplen con los requisitos y que serían vacunados en los primeros lotes.

“Se va a trabajar con personal de salud y adultos mayores, también van a estar involucrados en procesos sucesivos docentes, auxiliares, la Policía, el Servicio Penitenciario“, agregó y señaló: “Esas serían las 400 mil dosis de vacunas que se estaría distribuyendo en la ciudad de Mar del Plata”. Luego, a partir del mes de marzo, como en el resto del país, prevén que se inicie la vacunación de personas entre 18 y 60 años sin comorbilidades.