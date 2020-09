Coronavirus: las alternativas que se proyectan para evitar el colapso del sistema sanitario

La secretaria de Salud explicó una serie de medidas que se analizan junto a los efectores públicos y privados para reforzar el sistema y evitar una saturación.

(Fotos: Qué digital)

Un colapso del sistema sanitario de Mar del Plata a corto plazo es una advertencia que viene siendo sostenida por cada vez más actores ante los crecientes casos de coronavirus. Y este jueves en conferencia de prensa la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, se refirió a la situación y expuso que se trabaja en “distintas estrategias” en busca de evitar la saturación: planteó que evalúan destinar a personal de los centros municipales a hospitales estatales ya que por ejemplo el hospital modular presenta 25 camas operativas del total de 70 por falta de personal, y remarcó que en las clínicas privadas buscan trasladar personal de un sector a otro para que puedan atenderse camas disponibles.

En el marco de la conferencia de prensa convocada para volver a explicar los cambios introducidos en la difusión de datos oficiales respecto a los nuevos casos de coronavirus, la secretaria de Salud hizo referencia este jueves a la preocupante situación que es alertada por diversos efectores sanitarios de la ciudad con respecto a la ocupación y disponibilidad de camas operativas ante la creciente cantidad de casos.

En ese sentido, explicó que este miércoles se desarrolló una nueva reunión virtual con autoridades de clínicas y sanatorios públicos y privados para abordar “diversas estrategias” que permitan evitar un colapso en el sistema sanitario de Mar del Plata, tal como ya lo advirtieron distintas instituciones.

Hoy participamos de una importante reunión junto a los principales efectores de salud de Mar del Plata y los representantes de las clínicas privadas, para avanzar en estrategias conjuntas frente a una pandemia en auge en la región. pic.twitter.com/EApeOw4UNB — Region Sanitaria VIII (@RSanitaria8) September 3, 2020

“Estamos trabajando en forma coordinada entre el sector púbico y el privado para dar la mejor respuesta posible en término de los recursos disponibles. Si bien hay recurso físico, hay un faltante de recurso humano dentro de lo que es cuidados críticos”, resumió y planteó que si bien esa realidad es “estructural”, se agrava en medio de la pandemia.

“Trabajamos para tratar que esas camas que están disponibles para ser ocupadas puedan ser atendidas por recurso humano que pueda trasladarse de un sector a otro sin que esto lleve a un colapso del sistema”, anticipó la funcionaria y explicó que esa fue una de las estrategias evaluadas en conjunto con las clínicas.

Otra alternativa dijo que es “facilitar el giro cama para que pacientes sospechosos no ocupen innecesariamente una cama siempre que el testeo clínico lo permita” y que, por ejemplo, se los derive a los hoteles que la Municipalidad tiene a disposición, tal como ya lo había planteado la semana pasada.

En torno a la llegada de profesionales de localidades vecinas, tal como anticipó días atrás, Bernabei dijo haber hablado del tema con secretarios de Salud de ciudades con menor impacto de la pandemia con la posibilidad de instrumentar una beca o un sistema de pago por parte del Municipio “para poder contratar a estas personas”, aunque todo depende del avance o no de los casos en cada uno de los distritos.

Por otro lado, la funcionaria anticipó que empezó a proyectarse el trabajo con alumnos de sexto año de Medicina de universidad Fasta para “incorporarse dentro de la práctica de atención comunitaria a los centros de atención primaria de la salud municipales (CAPS) y a los centros covid del primer nivel”. De esa manera, el gobierno buscará “tratar de liberar horas de atención médica hacia lo que es el sistema público”. Es que ejemplificó que actualmente el hospital modular -construido en el previo del Interzonal- tiene 70 camas en total de las cuales 25 están habilitadas por falta de personal

En torno a los centros covid (donde se realiza la atención ante casos sospechosos y los testeos en caso de ser necesario) la funcionaria explicó que siguen en funcionamiento el del CIC Malvinas y el del CEMA además de los cinco centros de salud barriales preparados para la tarea. Además, adelantó que la semana que viene en el Centro Nº2 del Puerto se colocará una unidad móvil para atender allí a los pacientes con síntomas respiratorios y descomprimir la atención interna del espacio.

DISPONIBILIDAD DE CAMAS

El parte de este miércoles a la noche de la Municipalidad informó sobre una ocupación de camas de terapia intensiva de 59, 34 de ellos correspondientes a pacientes covid.

Ante las advertencias sobre un posible colapso sanitario que vienen realizando los diversos efectores de Mar del Plata, Qué digital le consultó a Bernabei sobre la cantidad total de camas generales y de terapia intensiva operativas y respondió que se trata de una cuestión que varía diariamente.

“Se hizo una primera planificación en cuanto a camas covid que fue de acuerdo a lo que cada institución tenía como recurso físico y humano para atender. De hecho en estos últimos días una institución que siempre mantuvo 14 camas operativas cerró un ala de internación y pasó a tener 25 camas operativas para covid, esto es dinámico“, definió.

Y graficó: “Hoy pudo decir que tenemos 110 pacientes internados covid y tenemos 20 camas disponibles y mañana probablemente tengamos otros números. Cuando la clínica informa lo que tiene ocupado informa lo que tiene ocupado tanto por confirmado en covid como por sospechoso. Ese sospechoso normalmente es alguien con comorbilidad pero raramente requiere una cama de terapia intensiva. La situación crítica empieza a tornarse cuando no tenemos camas de terapia intensiva en cantidad suficiente para atender a un paciente que está en aislamiento por covid como a aquel que no sea covid”.

Asimismo, luego reparó en que las distintas instituciones “han ido ampliando la capacidad operativa de camas covid en la medida que han surgido más casos”.