Coronavirus: las cifras de ocupación de camas, entre pedidos de revisión y dudas

Desde Zona Sanitaria VIII y desde Fecliba pidieron cambios al plantear que el sistema de registro “está sobrevalorando la oferta”. Vargas aseguró que el fin de semana pasado la ocupación fue del 80%.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Durante todo el fin de semana pasado, cuando terminaron por definirse y aplicarse nuevas medidas de restricción ante la segunda ola del coronavirus, la atención en Mar del Plata estuvo centrada en el nivel de ocupación de camas de internación ya que mientras desde la Nación se había ubicado a la ciudad como distrito en “alarma epidemiológica” -para lo cual una de las características es superar el 80% de ocupación de camas- el gobierno municipal afirmaba en base al Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) de la Provincia que las de terapia intensiva se encontraban al 64%.

Pasados los días, y luego de que políticamente se acordara entre los gobiernos municipal y provincial que Mar de Plata se mantuviera en fase 3 con unos pocos cambios, dos voces empezaron a poner reparos sobre la fiabilidad de los datos que tiene en cuenta el Sistema de Gestión de Camas bonaerense. Es que el propio titular de la Región Sanitaria VIII -que depende de Ministerio de salud bonaerense-, Gastón Vargas, sostuvo que durante el fin de semana pesado la ocupación estuvo efectivamente en el orden del 80% y dijo haber encontrado “errores de interpretación a la hora de la carga” de los datos de las camas, en tanto que desde la Federación de Clínicas (Fecliba) afirmaron que el sistema “está sobrevalorando la oferta de camas” disponibles para atender a pacientes con coronavirus.

En el medio, el ministro de Salud, Daniel Gollan, anunció que a partir de la próxima actualización semanal del sistema de fases comenzará a implementarse un “indicador más preciso” en torno a la ocupación de camas en la Provincia que será de manera “regional” teniendo en cuenta la demanda de camas que reciben ciudades cabeceras de zonas sanitarias como Mar del Plata o Bahía Blanca. Según anticipó, los datos de carácter regional se informarán cada domingo.

Este viernes el titular de la Región Sanitarita VIII, Gastón Vargas, expuso en una rueda de prensa que en los últimos días en Mar del Plata “la ocupación de camas viene oscilando entre un 73% y un 79%” y graficó que, por ejemplo, durante la mañana del viernes el hospital modular ubicado en el predio del Interzonal se encontraba a un 80% de su capacidad.

“Con 3.300 casos activos, que es el promedio de los últimos días, tenemos un sistema de salud tenso y la disponibilidad de más o menos camas se está dado por la tasa de letalidad de esta segunda ola ya que tenemos aproximadamente un 60% de las personas que llegan a terapia que lamentablemente fallecen”, puntualizó el funcionario.

Luego, en una entrevista con radio Brisas (98.5), Vargas hizo referencia a la falta de coincidencia entre los datos que brinda el propio Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) de la Provincia y los que exponen las autoridades de cada clínica y sanatorio de la ciudad. Ese fue uno de los puntos principales que el martes se abordó en una reunión realizada en la sede de la Región Sanitaria VIII entre funcionarios y representantes de los distintos efectores con internación de Mar del Plata.

“En realidad uno tiene el sistema de gestión de camas que es donde está el dato (de ocupación), pero encontrábamos algunos errores de interpretación a la hora de cargar la cama, con lo que nos generaba una diferencia significativa entre el porcentaje que podía tener la Provincia e incluso el Municipio, con lo cual eso no es beneficioso para nadie porque se toman medidas en función de algo concreto, por eso es que parecía medio esquizoide decir que había un 65% de ocupación de camas mientras otros no encuentran camas”, declaró.

Y, sobre lo ocurrido el fin de semana y la situación actual, Vargas puntualizó este viernes: “Nosotros manejábamos valores del 80% el fin de semana. Obviamente hubo alguna discusión con la gestión y se determinó que (Mar del Plata) siguiera en fase 3 con algunas otras restricciones, pero la ocupación de camas era concreta. Nunca tuvimos una ocupación baja ni la tenemos, hoy estamos en 76%, el modular al 80%, y es muy finito el límite de tener dos camas libres, porque se te ocupan en tres horas y sobre todo si se satura un municipio vecino”.

Por su parte, desde el Fecliba se mostraron en el mismo sentido, luego de que el domingo, por ejemplo, una mujer con coronavirus, afilada a PAMI y que estaba internada en el Hospital Español debiera esperar desde el mediodía hasta la noche para encontrar una cama con respirador disponible, finalmente en el Hospital Houssay.

“El fin de semana hubo gente está dando vueltas por distintas instituciones teniendo en cuenta que no todas las instituciones privadas atienden a las mismas obras sociales”, declaró el titular de Fecliba en Mar del Plata, Gustavo Elicabe, en diálogo con Telefé Mar del Plata.

“La ocupación de camas había estado en su punto bastante crítico el fin de semana”, afirmó luego en radio Brisas. Y también se refirió a la “diferencia” que se presenta entre los datos oficiales y los que se ven día a día en las clínicas con su nivel de posibilidad de respuesta.

“Nosotros en la reunión del martes que se hizo en Zona Sanitaria entre todos los efectores públicos y privados coincidimos que el sistema de registro de camas estaba sobrevalorando la oferta de camas que había y que no había tantas como figuraba ahí destinadas a atender covid, porque de nada sirve que se incluya en el porcentaje de ocupación camas que no van a ser ocupadas por covid porque no se pueden disponer al efecto”, sostuvo el profesional.

Y sumó: “Si tenemos una terapia donde tenemos pacientes con covid y otra terapia para pacientes que no tienen covid incorporar esos números y mezclarlos no tiene mucho sentido, por eso le pedimos a la gente del Ministerio (de Salud) que revea eso y que el recuerdo tenga que ver con las camas disponibles para atender covid, con las camas de aislamiento”.

Con esa particularidad mencionada por Elicabe, según los datos contenidos en el Sistema de Gestión de Camas (SIGEC), Mar de Plata cuenta con un total de 201 camas de terapia intensiva, de las cuales el sábado pasado -cuando se producía la discusión por la fase en la que quedaría Mar del Plata- había 129 ocupadas, de las cuales 84 estaban siendo utilizadas por pacientes con coronavirus. De acuerdo al último parte emitido por la Municipalidad, este viernes a la noche el número de ocupación eran de 117, con 58 por coronavirus.