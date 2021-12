Tercera ola: “Esperábamos un brote, pero nos sorprende la cantidad de casos”

La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, planteó que la verticalidad en la curva de contagios da cuenta de la circulación de la variante Ómicron aunque aún no se reportó en estudios genómicos.

(Foto: archivo / Qué digital)

Desde hace algunos meses, la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, planteaba en sintonía con el resto de las autoridades sanitarias que un nuevo brote de casos de coronavirus era esperable en Mar del Plata con un impacto mucho menor en la demanda del sistema de internación a partir de la vacunación. Sin embargo, la velocidad inusitada -en lo que va de la pandemia- de los contagios presentada en la última semana no formaba parte de esa proyección, en buena parte por el influencia de una nueva variante como Ómicron. “Esperábamos un brote para las fiestas, pero nos sorprende la cantidad de casos”, expuso la funcionaria luego de que este miércoles en Mar del Plata se reportara la mayor cifra de casos diarios desde que se inició la pandemia: 631.

“Nos sorprende la cantidad de casos, nosotros esperábamos otro brote para las fiestas de la misma manera que lo tuvimos el año pasado, pero nos sorprende la cantidad de casos porque veníamos de estar muy bajos”, analizó Bernabei en diálogo con Qué digital y puso el foco en que si bien proyectaban una suba de casos por estas horas se ven “sorprendidos” por la “verticalidad de la curva” a partir de una “tasa tan alta de contagios”.

Bernabei expuso que si bien hasta el momento no hay estudios genómicos que hayan detectado en Mar del Plata la circulación de la variante Ómicron, en muestras al azar que se envían a analizar, es prácticamente un hecho su presencia en la ciudad a partir del cuadro de situación presentado: un ascenso exponencial de contagios como no se produjo antes en la pandemia y la predominancia de cuadros leves y asintomáticos de la enfermedad.

“Evidentemente lo que hace pensar es que no es solamente Delta lo que está circulando sino también Ómicron, más que nada pensando en la levedad de los síntomas, de aquellos que son sintomáticos, también hay mucha detección en los asintomáticos”, afirmó la secretaria de Salud.

En detalle, este martes llegó a Mar del Plata el último informe de secuenciación genómica de muestras analizadas sobre casos positivos y el mismo no reportó circulación de variante Ómicron. De todas maneras, durante la semana pasada las y los secretrarios de Salud de todos los municipios mantuvieron una reunión virtual con las autoridades sanitarias bonaerenses, entre ellos el ministro Nicolás Kreplak, y en ella desde la Dirección provincial de Epidemiología plantearon la necesidad de actuar y desarrollar las políticas sanitarias apuntadas a la presencia de Ómicron, más allá de que en algunos distritos los estudios científicos aun no la hayan detectado.

“Por más que genómica no lo esté reportando, por cómo transcurre la curva de contagios y por cómo se va duplicando la cantidad de contagios cada 48 horas, eso indica que está circulando“, señaló Bernabei en torno al análisis desplegado también por las y los especialistas.

¿Cómo se proyecta que pueda seguir la situación? Para Bernabei, no es posible estimar una cantidad de casos detectables a la que se pueda llegar porque, afirma, ello sería “hacer futurología”. Pero plantea: “Lo que sí vemos y que lo está viendo todo el mundo es cómo evolucionó esta variante en Sudáfrica que fue de dónde salió: hubo una verticalidad en la tasa de contagios y con la misma intensidad luego bajó el contagio en un período de 30 días. Y esto es lo que estamos mirando todos, no tenemos más información que esa, ya que va saliendo día a día. Así que esa es la proyección que tenemos, que se produzca una curva de la misma forma en que se produjo donde se dio esta variante y que no esté impactando en el sistema sanitario”.

En ese sentido, la funcionaria destacó que pese al exponencial aumento de contagios ello no impacta en el sistema de internación, en buena parte gracias al avance de la campaña de vacunación en la población. “Vemos la importancia que tiene la sintomatología leve, lo que hace que se siga sosteniendo el sistema sanitario y que no impacte en la internación”.

En el marco del inicio de la tercera ola de coronavirus, tal como definieron desde el Ministerio de Salud de la Nación en las últimas horas, este miércoles en Mar del Plata se reportaron 631 contagios, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia. La última cifra histórica de contagios había sido el 21 de mayo de 2021, cuando se reportaron 491 casos, en el marco de la segunda ola de coronavirus que vivió el país.

La cantidad de personas internadas en terapia intensiva se mantiene baja y estable. De acuerdo al sistema integrado de gestión de camas de la Provincia, hasta este miércoles había 48 unidades de terapia intensiva en uso en Mar del Plata, de las cuales sólo dos estaban ocupadas por pacientes con coronavirus, y una de ellas requería asistencia respiratoria mecánica.