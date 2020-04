Coronavirus: vuelven a extender la cuarentena en todo el país, ahora hasta el 26 de abril

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva prórroga del aislamiento. “Vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada”, adelantó.

(Foto: prensa Presidencia)

Tal como ya lo venía adelantando, pero esta vez de manera oficial, el presidente Alberto Fernández anunció este viernes a la noche una nueva extensión de la cuarentena general que en principio se terminaba este domingo 12 de abril, pero que ahora durará como mínimo hasta el domingo 26 de abril inclusive con el objetivo de contener el avance y la transmisión del coronavirus en Argentina en medio de la emergencia sanitaria.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio seguirá “en los mismos términos que existen hoy”, según dijo Fernández, “en las grandes ciudades y en los grandes centros urbanos” y se comenzará a “liberar” sólo en algunos lugares o actividades, entre ellas gomerías y talleres mecánicos.

Para evaluar esos lugares en los que se flexibilizará la cuarentena, a partir de este sábado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se contactará con cada gobernador para escuchar su parecer sobre qué comunidades pueden llegar a “liberarse” a partir del escaso peligro de transmisión del virus y tras ello lo evaluará el gobierno nacional con los expertos de salud. Y así progresivamente se podrá ir “administrando” la cuarentena.

El anuncio fue realizado por el presidente este viernes a la noche a través de una conferencia desde la quinta Presidencial de Olivos, después de haber analizado la situación a lo largo de la semana con todos los gobernadores, asesores de salud y su gabinete.

En la primera parte de la conferencia, el presidente repasó con gráficos los resultados obtenidos a partir de la cuarentena, repasó la cantidad de casos y la comparó con la de otros países. Así, dijo que la cuarentena tiene un principal objetivo, hasta ahora logrado: “Aletargar la velocidad de contagio y haciendo más liviana esa velocidad garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta”.

De todas maneras, el presidente rápidamente advirtió: “Hemos logrado achatar mucho la velocidad de contagio, pero estamos muy lejos de alcanzar el logro de pelear contra la enfermedad. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio, por lo tanto la única posibilidad que tenemos es hacer lo que hacemos”.

“CUARENTENA ADMINISTRADA”

Al continuar su exposición, el presidente anunció: “Fue bueno quedarse en casa, no fue en vano, nos alivió el problema que aún existe. A partir de todo esto, les cuento la idea que tomamos: seguir con la cuarentena en los mismos términos que existen hoy. Solo vamos a dictar un decreto para prorrogar la cuarentena ya dispuesta, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los grandes centros urbanos”.

Y así detalló acerca de la idea de “flexibilizar” la cuarentena en algunos puntos del país, gradualmente y sobre casos puntuales: “Propusimos que los gobernadores nos dijeran qué posibilidades venían para levantar la cuarentena en algunos lugares. Vamos a entrar a una segunda etapa: cuarentena administrada. Existe tal como está hoy pero vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. Y cuando digo lugares lo digo porque muchos gobernadores plantearon la existencia de pueblos aislados, rurales, que no registran ningún caso y hacen su vida internamente. Y por lo tanto no tiene mucho sentido mantenerlos aislados porque no se conectan con el afuera”.

Luego, sumó que para ello desde este sábado el jefe de Gabinete “se contactará con cada gobernador que dirá cuál es el pueblo que cree que hay que declarar en cuarentena comunitaria o qué tipo de actividad puede llevarse a cabo” y a partir de allí el gobierno nacional analizará la viabilidad y tomará la medida conveniente. “Esperaremos que la propuesta venga con un protocolo de acción para ver cómo se va a administrar la cuarentena abierta y las autoridades municipales y provinciales se van a comprometer a hacer cumplir ese protocolo”, agregó.

Por otro lado, Fernández adelantó -a la espera de la formalización en los próximos días en el Boletín Oficial- que se está analizando qué nuevas actividades se permitirán funcionar como parte de las exceptuadas, como talleres mecánicos y gomerías (producción y apertura).

También anticipó que el gobierno evalúan las salidas breves a la vía pública de personas con discapacidad, acompañadas por otra persona, y de quienes quieren poder hacer ejercicio al aire libre. Para esto último -aún en etapa de evaluación- dijo hace falta “compromiso” de la sociedad.

“Quiero proponer un pacto, lo podemos hacer si administramos las salidas: nos damos un tiempo de salida y una cercanía, por ejemplo, dentro de las cinco cuadras a la redonda de la casa. Lo que hace falta es tomar un compromiso. Porque si vemos que esto no se cumple, vamos a estar obligados a volver para atrás. Quiero que cada paso que demos sea un acuerdo social, que todos estemos de acuerdo”, sostuvo.

Y más adelante enfatizó: “Entramos en una segunda instancia. Es una pelea difícil, es un enemigo invisible que no sabemos quién de nosotros lo lleva o quién contagia. Debemos preservarnos. Y la única forma de hacerlo, es estando en nuestras casas. Estamos muy lejos de haber llegado a la meta. Sigamos cumpliendo la cuarentena, que nadie se vuelva displicente frente a estos datos, que pueden cambiar enseguida”, enfatizó.



Cabe recordar que el gobierno nacional se había anticipado al resto de los países de la región al decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 19 de marzo, con vigencia desde el 20 al 31 de marzo, con el objetivo de retrasar el pico de transmisión del coronavirus. Sin embargo, ante el diagnóstico epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud, encabezado por Ginés González García, se había decidido prorrogar la medida hasta este domingo 12 de abril inclusive. Y ahora volvió a ser extendida.

En cuanto a la cuestión sanitaria y los infectados por el coronavirus, según el último parte emitido este viernes a la noche por el gobierno nacional, se tenía registro de 1975 casos confirmados, 82 de los cuales fallecieron. En Mar del Plata, la situación en torno al coronavirus refleja la presencia de 14 casos positivos -siete activos, cinco recuperados y dos muertos-.