Crisis en IOMA: otro pedido de informes por las clínicas privadas y una respuesta oficial

Desde el PRO reiteran sus pedidos desde el Concejo Deliberante por la situación en Mar del Plata, mientras la obra social insiste con la crisis general.

Frente a los cortes y cambios en las prestaciones sanitarias del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la política local insiste con reclamos de informes a la entidad estatal respecto a los convenios con clínicas privadas de Mar del Plata mientras en paralelo desde la obra social remarcaron el impacto de la política nacional en el sistema sanitario estatal y privado.

Esta semana, concejales afines al intendente Guillermo Montenegro volvieron a iniciar un expediente en el Concejo Deliberante en busca de respuestas de la obra social estatal atravesada por una crisis coyuntural que incluso llegó a judicializarse: en este caso fue Cristian Beneito, de Vamos Juntos.

De manera similar a lo hecho por otros integrantes del interbloque oficialista, en este caso busca que el Instituto dé a conocer al Cuerpo las clínicas privadas que mantienen convenios con IOMA, el estado de los mismos, las prestaciones que cubren, la cantidad de afiliados marplatenses, y los amparos en trámite. También, “cuáles son las medidas que se están llevando a cabo a fin de normalizar el servicio”, con énfasis en la situación en torno a las clínicas Colón, 25 de Mayo y Pueyrredon.

El proyecto se suma al que semanas atrás desde el mismo espacio político habían iniciado ante la obra social buscando respuestas en torno a un anuncio del presidente, Homero Giles, relacionado a la posible adquisición en Mar del Plata de una clínica exclusiva para afiliados de la obra social.

Pero el presente de Mar del Plata en torno a la fragilidad de los convenios para la atención de afiliados en diversas clínicas privadas también se manifiesta en el resto de la provincia: así lo reconocen desde el IOMA aunque en las últimas horas emitieron un comunicado en el que lo calificaron como una situación predecible como consecuencia de las políticas del gobierno nacional, la recesión y la volatilidad económica.

“Diversas clínicas privadas que trabajan en el territorio bonaerense reconocen que están entrando en convocatoria de acreedores. Ninguna otra situación podía esperarse con un modelo político y económico que cree que la mano invisible del mercado todo lo regula”, comienza un comunicado firmado por el jefe de gabinete de IOMA, Gustavo Martínez.

Según menciona -al igual que en otras oportunidades– las consecuencias de la liberalización de precios hizo que la salud atraviese “una crisis sin precedentes” que se expresa también en el presente de los prestadores privados. “Por problemas de costos fijos y sostenimiento de lo cotidiano se están viendo obligados a disminuir sus ofertas de servicios prestacionales y a no actualizar salarios de su personal para no llegar al cierre“.

Desde IOMA, por ejemplo, advirtieron que hasta el 65% del presupuesto de las clínicas se suele destinar al pago de salarios y remarcaron que “no es culpa del IOMA que no se pueda enfrentar esos costos“. Costos que de todos modos, cabe señalar, no representan un fiel acompañamiento a los índices inflacionarios si se tiene en cuenta el último acuerdo salarial firmado con el sindicato del sector.

Incluso, la economista asesora del IOMA, Laura Testa, remarcó en ese mismo comunicado que es el propio gobierno nacional el que propició las dificultades salariales del sector al discontinuar con el Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud (Fescas) que funcionaba a modo de continuidad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) lanzado en pandemia y que significó una transferencia de recursos para 1.340 clínicas de todo el país, el 37% de ellas en territorio provincial.

“El fin del programa en diciembre de 2023 generó, entre otras cuestiones el cierre y la baja de prestaciones en clínicas y el aumento de los montos prestacionales para con las obras sociales, lo que generó un círculo vicioso para el sistema de salud en su conjunto imposible de abordar en su totalidad generando graves consecuencias en la caída de la calidad de atención y coberturas“, enfatizaron.

A pesar de ese contexto y contradiciendo a una de las acusaciones de los prestadores privados para dar de baja los convenios, IOMA afirma que ofreció aumentos para sus prestaciones en lo que va del año “por encima de la inflación” y fueron del 25% en enero, del 40% en febrero, del 13% en marzo y del 9,5% en abril.

“No es cierto que esta situación se debe a que la obra social paga las prestaciones a 60 o 90 días como sostienen ciertos sectores con intereses políticos para desprestigiar a la obra social. IOMA abona a las clínicas 45 días luego de haberse efectuado la factura. Un plazo razonable entendido dentro de lo que son pago a proveedores. Nuestra obra social desde el inicio de su gestión le dio prioridad al manejo financiero, es por esto que en ningún momento dejó de pagarles a las clínicas”, remarcaron.