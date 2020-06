EL DETALLE DE CADA UNA DE LAS TRES PRINCIPALES FASES EN LA PROVINCIA

En los 40 municipios del AMBA regirá la fase 3. En ese caso, solamente se exceptúan:

● Industrias:

– Todos los protocolos estarán establecidos por la rama industrial correspondiente

– Deben realizar controles de temperatura antes del ingreso de los trabajadores y trabajadoras.

– El transporte tiene que ser proporcionado por los empleadores para evitar el uso del transporte público

– Deberán funcionar con personal local

● Actividades comerciales y de servicios – Solo minoristas, no mayoristas:

– Solo en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados

– Deberán funcionar con personal local

– En el caso de los comercios de indumentaria y calzado, podrán funcionar únicamente con modalidad “take away” o de atención en la vereda, los clientes no podrán probarse los artículos.

– Con protocolos por rama de actividad, que incluya entre otras cosas, el máximo de una persona por m2 dentro del comercio y la espera afuera respetando la distancia preventiva mínima de un metro.

– El uso de tapaboca sigue siendo obligatorio en todos los casos.

– Aplicación de un sistema de múltiples turnos de trabajo y de atención al público.

– Deberán contar con un registro diario de la información de contactos de los clientes

En los municipios fuera del AMBA que cuenten con casos positivos en los últimos 21 días, regirá la Fase 4. En ese caso se exceptúan:

● Industrias:

– Todos los protocolos estarán establecidos por la rama industrial correspondiente

– Se deberán realizar controles de temperatura antes del ingreso de los trabajadores y trabajadoras.

– El transporte tendrá que ser proporcionado por los empleadores para evitar el uso del transporte público

– Deberán funcionar con personal local

● Actividades comerciales y de servicios – Solo minoristas, no mayoristas:

– Solo en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados

– Deberán funcionar con personal local

– Con protocolos por rama de actividad, que incluya entre otras cosas, el máximo de una persona por m2 dentro del comercio y la espera afuera respetando la distancia preventiva mínima de un metro.

– El uso de tapaboca sigue siendo obligatorio en todos los casos.

– Aplicación de un sistema de múltiples turnos de trabajo y de atención al público.

– Deberán contar con un registro diario de la información del contacto de los clientes.

● Construcción privada, servicio doméstico y de mantenimiento hogareño

– Solo con personal local

● Servicios de alojamiento para trabajadores esenciales:

– Con control de síntomas al ingreso

– Con registro diario de personas hospedadas

– Con protocolos específicos.

– Con turnos de trabajo estables

– Con una persona por habitación

– Sin uso de espacios comunes

● Servicios de estética personal: Con las mismas recomendaciones que comercios.

● Salidas recreativas:

– Con uso de tapabocas obligatorio

– Solo en espacios abiertos

– Bajo ningún concepto podrán reunir más de 10 personas

– Con una distancia máxima de 500 mts a la redonda del domicilio.

– De 18hs a 8 hs (no en hora pico)

Los municipios fuera del AMBA que NO cuenten con casos en los últimos 21 días, entrarán en Fase 5. En ese caso se exptuarán:

● Industrias:

– Todos los protocolos establecidos por la rama industrial correspondiente

– Realizar controles de temperatura antes del ingreso de los trabajadores y trabajadoras.

– El transporte deberá ser proporcionado por los empleadores para evitar el uso del transporte público

– Deberán funcionar con personal local o de otros municipios que también se encuentren en Fase 5

● Actividades comerciales y de servicios – Solo minoristas, no mayoristas:

– Solo en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados

– Deberán funcionar con personal local

– Con protocolos por rama de actividad

– Uso de tapaboca obligatorio

● Construcción privada, servicio doméstico y de mantenimiento hogareño

– Sólo con personal local

● Servicios de alojamiento para trabajadores esenciales:

– Con control de síntomas al ingreso

– Con registro diario de personas hospedadas

– Con protocolos específicos.

– Con turnos de trabajo estables

– Con una persona por habitación

– Sin uso de espacios comunes

● Servicios de estética personal: Iguales recomendaciones que comercios

● Salidas recreativas:

– Con uso de tapabocas obligatorio

– Solo en espacios abiertos

– Bajo ningún concepto podrán reunir más de 10 personas

– Con una distancia máxima de 500 mts a la redonda del domicilio.

– De 18hs a 8 hs (no en hora pico)

● Comercios de gastronomía abiertos al público:

– Con protocolo

– Con distancia preventiva dentro del local

– Con una capacidad ocupada que no supere el 50% del total

– Con personal local

– Con espera fuera del comercio

– Con registro de clientes

– Todas las mesas deben tener disponible solución alcohólica al 70%

● Actividades deportivas y de esparcimiento con distanciamiento físico:

– Sin público

– Con registro de asistentes

– Con protocolo

– Con desinfección de los elementos de uso común luego de cada uso